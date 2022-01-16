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https://tr.sputniknews.com/20220116/hastaneye-giren-seyyar-satici-iki-doktoru-rehin-alip-tehdit-etti-1052792407.html
Hastaneye giren seyyar satıcı iki doktoru rehin alıp, tehdit etti
Hastaneye giren seyyar satıcı iki doktoru rehin alıp, tehdit etti
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde iki asistan doktoru odada rehin alıp, birisini darbeden seyyar satıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T22:53+0300
2022-01-16T23:28+0300
denizli
doktor
rehin
rehin alma
seyyar satıcı
türkiye
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı. Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi. Çalışkan, doktorlara parfüm satmaya çalışınca Bakkalcı ve Sağlam servisi terk etmesini istedi. Bunun üzerine Çalışkan, odanın kapısını içeriden kilitleyerek odanın anahtarını cebine attı. Doktorlar beyaz kod vermek üzere telefona yöneldiği sırada Çalışkan elindeki çantayı bırakarak küfür etmeye başladı ve doktorları ölümle tehdit etti. Doktor Sağlam kapıyı kilitleyen Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi ancak ikna edemedi. tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sol kolundan yaralandı. Bu sırada servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Servise gelen özel güvenlik görevlileri kapıyı açmaya çalıştığı sırada kendisine saldıran Çalışkan'ın cebinden anahtarı almayı başaran doktor Sağlam, kapıyı açtı. Çalışkan, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi.Olaydan sonra iki doktor Çalışkan hakkında polise şikayetçi oldu. sol kolunda çatlak olduğu belirtilen doktor Sağlam ifadesinde şunları söyledi:'Bıçak olduğunu düşündüm''Üzerime doğru yürüdü, yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi'Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı ise ifadesinde, "Yataklı servis bölümünde çalışırken yanıma geldi. 'Beni size yönlendirdiler' dedi. Hasta yakını olup olmadığını sordum, kendini ifade edemeyince çok fazla konuşmadan yanından ayrıldım. Sonra doktor odasına girdi. Parfüm sattığını söyledi. Bunun üzerine servisten çıkmasını söyledim. Doktor odasının kapısını kapatarak anahtarı cebine koydu. Üzerime doğru yürüdü. Yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi. Sonra Osman Gazi Sağlam'ın üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bu sırada şahıs 'buradan sağ salim çıkamazsınız' diye tehdit etti. Kapı açıldığında güvenlik müdahale etti" ifadelerini kullandı.Polis tarafından gözaltına alınan Uğur Çalışkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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denizli, doktor, rehin, rehin alma, seyyar satıcı

Hastaneye giren seyyar satıcı iki doktoru rehin alıp, tehdit etti

22:53 16.01.2022 (güncellendi: 23:28 16.01.2022)
© DHASeyyar satıcı üniversite hastanesinde iki doktoru rehin alıp, tehdit etti
Seyyar satıcı üniversite hastanesinde iki doktoru rehin alıp, tehdit etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde iki asistan doktoru odada rehin alıp, birisini darbeden seyyar satıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip ikinci kata çıktı. Çalışkan, çocuk pediatri servisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistan doktorları Begüm Yağmur Bakkalcı ve Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu doktor odasına girdi. Çalışkan, doktorlara parfüm satmaya çalışınca Bakkalcı ve Sağlam servisi terk etmesini istedi.
Bunun üzerine Çalışkan, odanın kapısını içeriden kilitleyerek odanın anahtarını cebine attı. Doktorlar beyaz kod vermek üzere telefona yöneldiği sırada Çalışkan elindeki çantayı bırakarak küfür etmeye başladı ve doktorları ölümle tehdit etti.
Doktor Sağlam kapıyı kilitleyen Çalışkan'a hastasına müdahale etmesi gerektiğini söyleyerek kapıyı açmasını istedi ancak ikna edemedi. tartışmanın ardından Çalışkan, doktor Sağlam'a saldırdı. Çıkan arbede sırasında doktor Sağlam sol kolundan yaralandı.
Bu sırada servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Servise gelen özel güvenlik görevlileri kapıyı açmaya çalıştığı sırada kendisine saldıran Çalışkan'ın cebinden anahtarı almayı başaran doktor Sağlam, kapıyı açtı. Çalışkan, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi.
Olaydan sonra iki doktor Çalışkan hakkında polise şikayetçi oldu. sol kolunda çatlak olduğu belirtilen doktor Sağlam ifadesinde şunları söyledi:

'Bıçak olduğunu düşündüm'

"Üç kez dışarı çıkmasını rica ettim. Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Daha sonra hastanın kan şekerinin 400'e çıktığını öğrendim. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Buna çok üzüldüm. Güvenliği aramamızı engelledi. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Dışarıdan arkadaşlar sesi duyup aramışlar. Üzerimize yürüdü. Ağza alınmayacak küfürler etti. Açıkça 'seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı. Arbede yaşandığı sırada çantasından bir şeyler çıkarmaya çalıştığını gördüm. Bıçak olduğunu düşündüm."

'Üzerime doğru yürüdü, yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı ise ifadesinde, "Yataklı servis bölümünde çalışırken yanıma geldi. 'Beni size yönlendirdiler' dedi. Hasta yakını olup olmadığını sordum, kendini ifade edemeyince çok fazla konuşmadan yanından ayrıldım. Sonra doktor odasına girdi. Parfüm sattığını söyledi. Bunun üzerine servisten çıkmasını söyledim. Doktor odasının kapısını kapatarak anahtarı cebine koydu. Üzerime doğru yürüdü. Yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi. Sonra Osman Gazi Sağlam'ın üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bu sırada şahıs 'buradan sağ salim çıkamazsınız' diye tehdit etti. Kapı açıldığında güvenlik müdahale etti" ifadelerini kullandı.
Polis tarafından gözaltına alınan Uğur Çalışkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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