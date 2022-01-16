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https://tr.sputniknews.com/20220116/icerisinde-kiracisinin-oldugu-eve-baltayla-saldiran-93-yasindaki-ev-sahibi-tekrar-yapacagim-1052784092.html
İçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım
İçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım
Bayrampaşa'da zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan konuştu. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T13:06+0300
2022-01-16T13:06+0300
türkiye
istanbul
saldırı
bayrampaşa
suriyeli
ev
balta
kiracı
ev sahibi
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İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana gelen olayda iddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.‘6 aydır 7 aydır para vermediler, ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum’Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler" dedi.‘Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım, başka çaresi yok’Akgün, "6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım" diye konuştu.
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istanbul, saldırı, bayrampaşa, suriyeli, ev, balta, kiracı, ev sahibi

İçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım

13:06 16.01.2022
© DHAİçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım - Naim Akgün
İçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım - Naim Akgün - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Bayrampaşa'da zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan konuştu. 93 yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" dedi.
İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana gelen olayda iddiaya göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.
Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.

‘6 aydır 7 aydır para vermediler, ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum’

Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler" dedi.

‘Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım, başka çaresi yok’

Akgün, "6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride on kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elektriği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım" diye konuştu.
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