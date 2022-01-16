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İletişim Başkanı Altun'un kitabı çıktı: ‘Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye’
İletişim Başkanı Altun'un kitabı çıktı: ‘Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye’
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce kaleme aldığı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T13:42+0300
2022-01-16T13:43+0300
türkiye
fahrettin altun
kitap
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' çıktı. Kitap, ABD ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Academica Press tarafından yayımlandı.‘Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor’'Büyük- Süper­ güç' denilebilecek ülkelerin mevcut uluslararası sistem içerisinde çıkarlarını koruduğuna işaret eden Altun, kitabında şu değerlendirmelerde bulunuyor:‘Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı’Bütün aktörlerle temas kurarak bölgesel ve küresel krizlere çözüm bulmaya çalışan Türkiye'nin, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade eden Altun, "Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı, sadece ulusal çıkarlar için değil bütün insanlığın faydası için çabalanması gerektiğini belirtti. Bu çağrı yalnızca söylem düzleminde de kalmadı. Balkanlar'dan Libya'ya, Somali'den Doğu Akdeniz'e kadar pek çok farklı noktada Türkiye ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu" görüşüne yer veriyor.‘Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor’İslamofobi, Kovid-19 salgını, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sıkıntılara karşı salt ulusal çıkarlar çerçevesinde mücadele edilemeyeceğinin altını çizen Altun, kitabında daha adil bir dünya için insanı merkeze alan bir yaklaşımla uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin dış politika stratejisini bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettiğini anlatan Altun, bu kapsamda daha adil ve müreffeh bir dünya için Türkiye'nin ortaya koyduğu bu modelin bir çok ülkeye örnek teşkil ettiğini dile getiriyor. Altun kitabında "Türkiye, küresel sisteme yönelik sorumluluklarını her anlamda yerine getirmekle kalmıyor aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son yirmi yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor. Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.Altun'un kitabı, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve İngiltere'de de dikkatlere sunuldu. Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş', 'Türkiye'de Basın Özgürlüğü', 'Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi', '15 Temmuz'da Medya', 'Milletin Zaferi:15 Temmuz' başlıklı kitapları kaleme almıştı.
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fahrettin altun, kitap, iletişim başkanlığı

İletişim Başkanı Altun'un kitabı çıktı: ‘Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye’

13:42 16.01.2022 (güncellendi: 13:43 16.01.2022)
© DHAİletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı çıktı: ‘Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye’
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı çıktı: ‘Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye’ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce kaleme aldığı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' kitabı yayımlandı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' çıktı. Kitap, ABD ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Academica Press tarafından yayımlandı.

‘Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor’

'Büyük- Süper­ güç' denilebilecek ülkelerin mevcut uluslararası sistem içerisinde çıkarlarını koruduğuna işaret eden Altun, kitabında şu değerlendirmelerde bulunuyor:
"Günümüz uluslararası sistemi bütün dünya için çok büyük maliyetleri olsa da büyük güçlerin en fazla faydalanabileceği şekilde çalışıyor. Küresel istikrar ve barış yerine bu güçlerin menfaatleri ön planda yer alıyor. Mevcut adaletsiz sistemin mimarları olan bu güçler; düzensiz göç, iklim değişikliği ya da bölgesel çatışmalarla ilgilendiklerinde dahi öncelikle kendi çıkarları çerçevesinde hareket ediyor."

‘Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı’

Bütün aktörlerle temas kurarak bölgesel ve küresel krizlere çözüm bulmaya çalışan Türkiye'nin, dünya genelindeki eşitsizliklere karşı da her zaman adaleti savunduğunu ifade eden Altun, "Türkiye, küresel düzlemde adalet sağlanmadan barış, istikrar ve refahın sağlanamayacağını güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ülke liderlerini küresel meydan okumalara karşı birlikte hareket etmeye çağırdı, sadece ulusal çıkarlar için değil bütün insanlığın faydası için çabalanması gerektiğini belirtti. Bu çağrı yalnızca söylem düzleminde de kalmadı. Balkanlar'dan Libya'ya, Somali'den Doğu Akdeniz'e kadar pek çok farklı noktada Türkiye ya çözümün merkezinde oldu ya da istikrarın sağlanması için katkıda bulundu" görüşüne yer veriyor.

‘Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor’

İslamofobi, Kovid-19 salgını, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sıkıntılara karşı salt ulusal çıkarlar çerçevesinde mücadele edilemeyeceğinin altını çizen Altun, kitabında daha adil bir dünya için insanı merkeze alan bir yaklaşımla uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin dış politika stratejisini bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettiğini anlatan Altun, bu kapsamda daha adil ve müreffeh bir dünya için Türkiye'nin ortaya koyduğu bu modelin bir çok ülkeye örnek teşkil ettiğini dile getiriyor. Altun kitabında "Türkiye, küresel sisteme yönelik sorumluluklarını her anlamda yerine getirmekle kalmıyor aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son yirmi yılda gösterdiği performansla küresel istikrar ve daha adil bir dünya için önemli bir örnek ve büyük bir umut teşkil ediyor. Barış, adalet, refah ve güvenilir bir gelecek için diğer ülkelerin de Türkiye'yi takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.
Altun'un kitabı, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve İngiltere'de de dikkatlere sunuldu. Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş', 'Türkiye'de Basın Özgürlüğü', 'Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi', '15 Temmuz'da Medya', 'Milletin Zaferi:15 Temmuz' başlıklı kitapları kaleme almıştı.
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