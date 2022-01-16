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İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermemesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T22:07+0300
2022-01-16T22:13+0300
recep tayyip erdoğan
metro
ekrem imamoğlu
türkiye
metrobüs
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!""Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?"
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recep tayyip erdoğan, metro, ekrem imamoğlu, metrobüs

İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş

22:07 16.01.2022 (güncellendi: 22:13 16.01.2022)
© İBBEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İBB
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermemesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!"
"Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?"
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