TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş
22:07 16.01.2022 (güncellendi: 22:13 16.01.2022)
© İBBEkrem İmamoğlu
© İBB
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a alınacak yeni metrobüs alımına ve yapılacak olan yeni metronun finansına onay vermemesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!"
Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2022
"Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?"
Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2022