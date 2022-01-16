https://tr.sputniknews.com/20220116/ingilterede-halktan-alinan-bbc-payinin-kesilmesi-tartisiliyor-1052790658.html

İngiltere'de halktan alınan 'BBC payı'nın kesilmesi tartışılıyor

İngiltere'de halktan alınan 'BBC payı'nın kesilmesi tartışılıyor

İngiltere'de özerk kamu yayıncısı BBC için halktan alınan payın dondurulması gündemde. Muhafazakâr hükümet kararı 'halkı enflasyondan koruma hamlesi' diye... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T20:49+0300

2022-01-16T20:49+0300

2022-01-16T20:49+0300

dünya

ingiltere

bbc

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İngiltere hükümetinin, özerk kamu yayıncısı BBC'yi (British Broadcasting Corporation) fonlama yöntemi olan televizyon lisanslarını, 'halkı enflasyondan koruma' gerekçesiyle iki yıllığına askıya almayı planladığı belirtildi. Duvar'ın Mail on Sunday gazetesinden aktardığına göre, bir tür vergilendirme biçimi olan lisans ücretlerinin dondurulacağı belirtildi.Ne kadar ödeniyor?BBC, İngiltere'de televizyon kullananların yıllık olarak ödediği 159 sterlinlik lisanslar üzerinden fonlanıyor. BBC ülke içindeki yayınlarında reklamlara yer vermiyor. Lisans almadan televizyon izleyenlere ise 1000 sterline varan para cezaları kesilebiliyor ve süreç davalık olabiliyor.Johnson'a 'darbe girişimi' ile suçlandıBBC'nin lisans ücreti ve bazı hükümetlere eleştirel yaklaşabilen yayınları, İngiltere içinde uzun yıllardır tartışma konusu. Kurumun, Boris Johnson hükümetinin ana politikası olan Brexit'e mesafeli yaklaşımı, AB'den ayrılma yanlıları tarafından eleştirilmişti. İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi ise geçtiğimiz hafta Johnson'ın pandemide kapanmalara rağmen parti düenlediğinin ortaya çıkması sonrası BBC'de yer alan yayınları 'darbe girişimi' olarak nitelemişti.İddia ne?Mail on Sunday gazetesinin haberindeyse, nisan ayında İngiltere'de enflasyonun yüzde 6 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiği, hükümetin de BBC payını dondurarak vatandaşlara enflasyona karşı bir miktar koruma sağlamayı amaçladığı öne sürüldü.Kültür Bakanı'ndan doğrulamaKültür Bakanı Nadine Dorries de iddiayı doğrulayarak, Twitter'dan gazetenin haberini paylaştı. Son bir kez lisans ücreti alınacağını söyleyen Dorries, lisanssız televizyon izleyenlere yasa gereği verilen cezalara atıfla "Yaşlıların hapisle tehdit edildiği ve icra memurlarının kapıları çaldığı günler bitiyor. Harika Britanya içeriklerini fonlamanın, desteklemenin ve satmanın yeni yollarını konuşmanın vakti geldi" dedi.İşçi Partisi: Hükümet saldırmaya kararlıAncak bu yönde bir kararın, özel haber kanalları ve Netflix gibi aboneliğe dayalı, eğlence odaklı kurumlarla rekabet etmekte zorlanan BBC'ye bir darbe olacağı belirtiliyor. Muhalefetteki İşçi Partisi de kararı 'siyasi' olarak niteledi. İşçi Partisi'nin kültür politikalarından sorumlu vekili Lucy Powell, "Başbakan ve Kültür Bakanı, gazeteciliğini beğenmedikleri için bu harika Britanya kurumuna saldırmayı kafasına koymuş" tepkisini gösterdi.BBC ise iddiayla ilgili yorum yapmadı.Johnson hükümeti ile BBC yetkilileri, televizyon lisansının ücreti konusunda kasım ayında yeniden müzakerelere başlamıştı.

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