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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T20:04+0300
2022-01-16T20:04+0300
2022-01-16T20:04+0300
türkiye
istanbul taksiciler esnaf odası
eyüp aksu
taksiciler
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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda konuşmaların ardından oylamaya geçildi.Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı salonda, üyeler oylarını kullanırken sandıklar saat 17.00’de kapandı.Seçimde mevcut başkan Eyup Aksu geçerli 3 bin 345 oyun 1846'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi.Sandıktan diğer adaylardan Yahya Uğur'a 787, Yaşar Arabul'a 547, İrfan Öztürk'e 119 ve Zeynep Kılıç'a 46 oy çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/baskan-secmek-icin-toplanan-taksiciler-birbirine-girdi-1052783391.html
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istanbul taksiciler esnaf odası, eyüp aksu, taksiciler
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) 5 adaylı seçiminde başkanlığı 1846 oyla mevcut başkan Eyüp Aksu kazandı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı salonda, üyeler oylarını kullanırken sandıklar saat 17.00’de kapandı.
Seçimde mevcut başkan Eyup Aksu geçerli 3 bin 345 oyun 1846'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Sandıktan diğer adaylardan Yahya Uğur'a 787, Yaşar Arabul'a 547, İrfan Öztürk'e 119 ve Zeynep Kılıç'a 46 oy çıktı.