https://tr.sputniknews.com/20220116/isvecin-baskenti-stockholmde-kuzey-isiklari-gozlendi-1052779072.html

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuzey Işıkları gözlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuzey Işıkları gözlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kuzey Işıkları" olarak adlandırılan doğa olayı gerçekleşti. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T02:47+0300

2022-01-16T02:47+0300

2022-01-16T02:47+0300

yaşam

isveç

stockholm

kuzey ışıkları

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İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kjell Olauson, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'de Kuzey Işıkları'nın gözlendiğini söyledi.Olauson, Dünya'nın manyetik alanında bir yırtılma ve çatlak meydana geldiğini ve bundan dolayı Kuzey Işıkları'nın güçlü şekilde gökyüzüne yansıdığını vurguladı.Son gelen raporları okuduğunda şaşkına döndüğünü kaydeden Olauson, "Son raporlara göre Dünya'nın manyetik alanında bir yırtık oluştu. Esen sert rüzgarla birlikte Kuzey Avrupa'da görülebilen bir ışık dansına dönüştü." ifadelerini kullandı.Dünya'nın manyetik alanının atmosferlerle birlikte Güneş'ten gelen radyasyonlu ışıklara karşı kalkan olduğunu belirten Olauson, bazen manyetik koruma alanında yırtıklar meydana geldiğini ve bunun sonucu olarak da Kuzey Işıkları'nın gökyüzüne güçlü yansıdığını ifade etti.Olauson, önümüzdeki günlerde Kuzey Işıkları'nın Almanya ve Polonya'dan da görülebileceğini sözlerine ekledi.Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

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isveç, stockholm, kuzey ışıkları