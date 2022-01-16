İzzet Yıldızhan’ın 'Külotla sahneye çıkmasınlar' açıklamasına, Gülşen sahne kıyafetiyle yanıt verdi

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan bir anda magazin gündemine oturdu.Sahnede iddialı kıyafetler giyen Türk pop müziğinin yıldız ismi Gülşen ise dün akşam Cahide adlı mekanda dinleyicileriyle buluştu.Gülşen'in sahnede giydiği transparan cesur kıyafet İzzet Yıldızhan'a yanıt olarak yorumlandı.Sosyal medyada Gülşen'in kıyafeti çok konuşuldu. Kullanıcılar İzzet Yıldızhan'a gönderme yaparak "Bu görüntülerden sonra uyuyamayacaksın" yorumunu yaptı.
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Gülşen'i kastederek "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesi tartışmalara yol açarken, Gülşen'in dün akşam sahneye çıktığı kıyafet Yıldızhan'a yanıt niteliğinde olarak yorumlandı.
Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan bir anda magazin gündemine oturdu.
Sahnede iddialı kıyafetler giyen Türk pop müziğinin yıldız ismi Gülşen ise dün akşam Cahide adlı mekanda dinleyicileriyle buluştu.