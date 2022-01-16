https://tr.sputniknews.com/20220116/japonyada-omicrondan-ilk-can-kayiplari-dogrulandi-1052781630.html

Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı

Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı

Japonya’da Kovid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T10:53+0300

2022-01-16T10:53+0300

2022-01-16T10:53+0300

koronavirüs

japonya

ölüm

vaka

kovid-19

vaka sayısı

varyant

omicron

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Japonya'da koronavirüsün Omicron mutasyonu kaynaklı ilk ölümlerin kayda geçtiği açıklandı.Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz Salı günü hastanede hayatını kaybeden erkek bir hasta üzerinde yapılan incelemelerde hastanın Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirildi. Chiba eyalet yönetimi ise, Salı günü hayatını kaybeden kadın bir hastanın Kovid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Her iki hastanın da 2 doz aşı yaptırmış olduğu ancak kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.Mutasyonlu vaka sayısı 3 bini aştıJaponya Sağlık Bakanlığı ise, geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle 3 bin 699 Omicron mutasyonu vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki tüm yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 80 ila 90'ının Omicron kaynaklı olduğu belirtilirken, mutasyonun en fazla etki gösterdiği Okinawa eyaletinde taşıyıcıların yaklaşık yüzde 90'ının asemptomatik olduğu veya sadece hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.Japonya'da 2 gün üst üste 20 bin sınırını aşan günlük Kovid-19 vakalarının sayısı dün 25 bin 742'ye ulaşmış, yaşanan gelişme ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 860 bin 85'e taşımıştı. Ülkede 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 18 bin 445'e yükselmişti.

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japonya, ölüm, vaka, kovid-19, vaka sayısı, varyant, omicron