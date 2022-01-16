Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220116/japonyada-omicrondan-ilk-can-kayiplari-dogrulandi-1052781630.html
Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı
Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı
Japonya’da Kovid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T10:53+0300
2022-01-16T10:53+0300
koronavirüs
japonya
ölüm
vaka
kovid-19
vaka sayısı
varyant
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193500_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d7322b05cc9d5675939a13697d47273.jpg
Japonya'da koronavirüsün Omicron mutasyonu kaynaklı ilk ölümlerin kayda geçtiği açıklandı.Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz Salı günü hastanede hayatını kaybeden erkek bir hasta üzerinde yapılan incelemelerde hastanın Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirildi. Chiba eyalet yönetimi ise, Salı günü hayatını kaybeden kadın bir hastanın Kovid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Her iki hastanın da 2 doz aşı yaptırmış olduğu ancak kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.Mutasyonlu vaka sayısı 3 bini aştıJaponya Sağlık Bakanlığı ise, geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle 3 bin 699 Omicron mutasyonu vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki tüm yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 80 ila 90'ının Omicron kaynaklı olduğu belirtilirken, mutasyonun en fazla etki gösterdiği Okinawa eyaletinde taşıyıcıların yaklaşık yüzde 90'ının asemptomatik olduğu veya sadece hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.Japonya'da 2 gün üst üste 20 bin sınırını aşan günlük Kovid-19 vakalarının sayısı dün 25 bin 742'ye ulaşmış, yaşanan gelişme ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 860 bin 85'e taşımıştı. Ülkede 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 18 bin 445'e yükselmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-omicron-dalgasinin-yukselme-konumundayiz-1052733985.html
https://tr.sputniknews.com/20220116/bilim-insanlari-diskilari-inceledi-omicron-varyanti-hizla-yayiliyor-1052781466.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048193500_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2d2994ab42daf93f487a868e338711c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, ölüm, vaka, kovid-19, vaka sayısı, varyant, omicron

Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı

10:53 16.01.2022
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAJaponya'da koronavirüs
Japonya'da koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
Abone ol
Japonya’da Kovid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Japonya'da koronavirüsün Omicron mutasyonu kaynaklı ilk ölümlerin kayda geçtiği açıklandı.
Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz Salı günü hastanede hayatını kaybeden erkek bir hasta üzerinde yapılan incelemelerde hastanın Omicron mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Chiba eyalet yönetimi ise, Salı günü hayatını kaybeden kadın bir hastanın Kovid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Her iki hastanın da 2 doz aşı yaptırmış olduğu ancak kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' dalgasının yükselme konumundayız
14 Ocak, 11:39

Mutasyonlu vaka sayısı 3 bini aştı

Japonya Sağlık Bakanlığı ise, geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle 3 bin 699 Omicron mutasyonu vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki tüm yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 80 ila 90'ının Omicron kaynaklı olduğu belirtilirken, mutasyonun en fazla etki gösterdiği Okinawa eyaletinde taşıyıcıların yaklaşık yüzde 90'ının asemptomatik olduğu veya sadece hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.
Japonya'da 2 gün üst üste 20 bin sınırını aşan günlük Kovid-19 vakalarının sayısı dün 25 bin 742'ye ulaşmış, yaşanan gelişme ülke geneli vakalar toplamını 1 milyon 860 bin 85'e taşımıştı. Ülkede 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 18 bin 445'e yükselmişti.
tuvalet - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
KORONAVİRÜS
Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı hızla yayılıyor
10:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:53Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı
10:40Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı hızla yayılıyor
10:24Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
10:01Arjantin’de gergedan böceği istilası
09:55ABD’de sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı
09:47Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor
09:35Mahkeme kararını verdi: Djokovic sınır dışı edilecek
09:282022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
05:39Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle Avustralya'da tsunami uyarısı verildi
05:26İstanbul'da silahlı yol verme kavgası: Biri silahla, diğeri blok betonla saldırdı
05:08Yargıtay’dan emsal niteliğinde 'hayırlı evlat' kararı
04:21Köpeğin saldırısından kurtulmaya çalışan çocuk, çıktığı bahçe duvarından düşerek yaralandı
03:49Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
02:47İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuzey Işıkları gözlendi
02:20Brüksel'de bir adam, tanımadığı kadını tren raylarına itti
01:50'Suriye'nin doğusundaki ABD üssünün çevresine roket atıldı'
01:27Fransa'da hatırlatma dozu yaptırmayanların sağlık kartları iptal edildi
00:50Fatih Karagümrük evinde 3 puanı aldı
00:41Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
00:40Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı