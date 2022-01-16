https://tr.sputniknews.com/20220116/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-istasyon-binalari-halkindir-6-tarihi-istasyon-binasina-talibiz-1052785211.html
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: İstasyon binaları halkındır, 6 tarihi istasyon binasına talibiz
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: İstasyon binaları halkındır, 6 tarihi istasyon binasına talibiz
Belediyenin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilçenin belediye başkanı Odabaşı “Kadıköyümüzde 6 tane tarihi tren istasyonu bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T14:27+0300
2022-01-16T14:27+0300
2022-01-16T14:27+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
istasyon
tarihi bina
ulaştırma bakanlığı
şerdil dara odabaşı
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Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilçenin belediye başkanı Avukat Şeril Dara Odabaşı “Kadıköyümüzde 6 tane tarihi tren istasyonu bulunuyor. Koruma statüsünde bulunan bu tarihi binaların, birçoğu uzun yıllardır Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıl ve metruk halde bırakılarak adeta birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanılıyor. Biz Kadıköylüler olarak, tarihi istasyonlarımızın bu şekilde yok olmasına asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı, bu istasyonlar bizim kültürel ve tarihi mirasımız. Bunlar yalnızca bir bina değil, geçmişimiz, hafızamız” dedi.Odabaşı “Bu yüzden biz Kadıköy Belediye olarak tarihi istasyonlara talibiz. Her bölgenin istasyonunu, o bölgenin yurttaşlarının da görüşünü alarak müze, kültür ve sosyal yaşam merkezi haline getireceğiz. Bu amaçlar bakanlığı yaptığımız başvurular her seferinde reddedildi. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 tarihi tren istasyonunun kamu yararına kullanılması şartıyla Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesini istiyoruz. İstasyon binaları halkındır” ifadelerini kullandı.
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istanbul, kadıköy, istasyon, tarihi bina, ulaştırma bakanlığı, şerdil dara odabaşı
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: İstasyon binaları halkındır, 6 tarihi istasyon binasına talibiz
Belediyenin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilçenin belediye başkanı Odabaşı “Kadıköyümüzde 6 tane tarihi tren istasyonu bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıl ve metruk halde bırakılan bu istasyonlara talibiz” dedi.
Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilçenin belediye başkanı Avukat Şeril Dara Odabaşı “Kadıköyümüzde 6 tane tarihi tren istasyonu bulunuyor. Koruma statüsünde bulunan bu tarihi binaların, birçoğu uzun yıllardır Ulaştırma Bakanlığı tarafından atıl ve metruk halde bırakılarak adeta birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanılıyor. Biz Kadıköylüler olarak, tarihi istasyonlarımızın bu şekilde yok olmasına asla izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı, bu istasyonlar bizim kültürel ve tarihi mirasımız. Bunlar yalnızca bir bina değil, geçmişimiz, hafızamız” dedi.
Odabaşı “Bu yüzden biz Kadıköy Belediye olarak tarihi istasyonlara talibiz. Her bölgenin istasyonunu, o bölgenin yurttaşlarının da görüşünü alarak müze, kültür ve sosyal yaşam merkezi haline getireceğiz. Bu amaçlar bakanlığı yaptığımız başvurular her seferinde reddedildi. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 tarihi tren istasyonunun kamu yararına kullanılması şartıyla Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesini istiyoruz. İstasyon binaları halkındır” ifadelerini kullandı.