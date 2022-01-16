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Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır
Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır
Kadıköy’de çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu. İşletme sahibi iddiaları reddederek, “Gerçek dışı bir videodur... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T12:06+0300
2022-01-16T12:06+0300
türkiye
video
kadıköy
çöp
müdür
biber
montaj
açıklama
tantuni
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Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde bir tantunici dükkanında biberlerin çöpten toplandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.Gelen şikayetler üzerine yetkililer tarafından işletme hakkında inceleme başlatılmıştı.Yaşanan olay sonrası firma sahibi iddiaları reddederek işten çıkartılan çalışanların videoyu çektiğini belirterek, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu.'Eli̇t yerlerde şubeleri̇mi̇z var'Olaya ilişkin iddiaları reddeden firma sahibi Rıza Şimşek, “Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim elit yerlerde şubelerimiz var. Biz ulusal anlamda tam not almış ve sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız" dedi.'Bunları beni̇m çocuğum da yi̇yor'Şimşek, "İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız. Bunları benim çocuğum da yiyor. Böyle bir şey asla olamaz. Video tamamıyla gerçek dışıdır, iftiradır itibar etmeyin. Yasal sürecimizi başlattık. Bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220115/tantunicide-cope-dokulen-biberleri-toplayip-tekrar-musteriye-sundular-1052765372.html
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video, kadıköy, çöp, müdür, biber, montaj, açıklama, tantuni

Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır

12:06 16.01.2022
© İHAKadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır
Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA
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Kadıköy’de çöpten toplanan biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu. İşletme sahibi iddiaları reddederek, “Gerçek dışı bir videodur, iftiradır” dedi.
Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde bir tantunici dükkanında biberlerin çöpten toplandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Gelen şikayetler üzerine yetkililer tarafından işletme hakkında inceleme başlatılmıştı.
Yaşanan olay sonrası firma sahibi iddiaları reddederek işten çıkartılan çalışanların videoyu çektiğini belirterek, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Eli̇t yerlerde şubeleri̇mi̇z var'

Olaya ilişkin iddiaları reddeden firma sahibi Rıza Şimşek, “Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizim elit yerlerde şubelerimiz var. Biz ulusal anlamda tam not almış ve sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız" dedi.

'Bunları beni̇m çocuğum da yi̇yor'

Şimşek, "İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız. Bunları benim çocuğum da yiyor. Böyle bir şey asla olamaz. Video tamamıyla gerçek dışıdır, iftiradır itibar etmeyin. Yasal sürecimizi başlattık. Bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım” diye konuştu.
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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