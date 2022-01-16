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Kar yağışı İstanbul’da bazı ilçeleri beyaza bürüdü
Kar yağışı İstanbul’da bazı ilçeleri beyaza bürüdü
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları ise kar topu oynayarak... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T00:19+0300
2022-01-16T00:23+0300
yaşam
istanbul
kar yağışı
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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü.Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti.Esenyurt’ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.
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istanbul, kar yağışı

Kar yağışı İstanbul’da bazı ilçeleri beyaza bürüdü

00:19 16.01.2022 (güncellendi: 00:23 16.01.2022)
© İHAİstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları ise kar topu oynayarak karı eğlenceye dönüştürdü.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti.
Esenyurt’ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.
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