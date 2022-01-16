https://tr.sputniknews.com/20220116/kar-yagisi-istanbulda-bazi-ilceleri-beyaza-burudu-1052777910.html

Kar yağışı İstanbul’da bazı ilçeleri beyaza bürüdü

Kar yağışı İstanbul’da bazı ilçeleri beyaza bürüdü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları ise kar topu oynayarak... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T00:19+0300

2022-01-16T00:19+0300

2022-01-16T00:23+0300

yaşam

istanbul

kar yağışı

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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü.Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti.Esenyurt’ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220114/19-ile-kar-ve-cig-uyarisi-1052752202.html

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istanbul, kar yağışı