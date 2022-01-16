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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html
Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı
Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus hava indirme birliklerini... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T12:45+0300
2022-01-16T12:45+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
barış gücü
uçak
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
barış
kgaö
dünya
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine bu ülkedeki protesto gösterileri sırasında KGAÖ Barış Gücü kapsamında barışı koruma görevini yerine getiren Rus birlikler dönmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava indirme birliklerini taşıyan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 18 Il-76 ve 1 An-24 askeri kargo uçağı, Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy hava üssüne iniş yaptı.Rus barış gücü, Çkalovskiy hava üssünde Hava İndirme Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle karşılandı.KGAÖ Barış Güçleri, 13 Ocak Perşembe günü Kazakistan'da ayrılmaya başlamıştı. Sürecin 19 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor.Ne olmuştu?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.Kazakistan lideri Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/kazakistan-bassavciligi-siddet-olaylarinda-225-kisi-hayatini-kaybetti-1052774381.html
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rusya, kazakistan, barış gücü, uçak, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), barış, kgaö, dünya

Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı

12:45 16.01.2022
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation  / Fotoğraf bankasına girRus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi
Rus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus hava indirme birliklerini taşıyan 19 uçağın Moskova'ya ulaştığını açıkladı.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine bu ülkedeki protesto gösterileri sırasında KGAÖ Barış Gücü kapsamında barışı koruma görevini yerine getiren Rus birlikler dönmeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava indirme birliklerini taşıyan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 18 Il-76 ve 1 An-24 askeri kargo uçağı, Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy hava üssüne iniş yaptı.

Rus barış gücü, Çkalovskiy hava üssünde Hava İndirme Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle karşılandı.

KGAÖ Barış Güçleri, 13 Ocak Perşembe günü Kazakistan'da ayrılmaya başlamıştı. Sürecin 19 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.

Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı.

Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.

Kazakistan lideri Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.
Kazakistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
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