https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html

Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı

Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamındaki görevlerini tamamlayan Rus hava indirme birliklerini... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T12:45+0300

2022-01-16T12:45+0300

2022-01-16T12:45+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

barış gücü

uçak

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

barış

kgaö

dünya

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine bu ülkedeki protesto gösterileri sırasında KGAÖ Barış Gücü kapsamında barışı koruma görevini yerine getiren Rus birlikler dönmeye devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava indirme birliklerini taşıyan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 18 Il-76 ve 1 An-24 askeri kargo uçağı, Moskova Bölgesi'ndeki Çkalovskiy hava üssüne iniş yaptı.Rus barış gücü, Çkalovskiy hava üssünde Hava İndirme Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle karşılandı.KGAÖ Barış Güçleri, 13 Ocak Perşembe günü Kazakistan'da ayrılmaya başlamıştı. Sürecin 19 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor.Ne olmuştu?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.Kazakistan lideri Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220115/kazakistan-bassavciligi-siddet-olaylarinda-225-kisi-hayatini-kaybetti-1052774381.html

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rusya, kazakistan, barış gücü, uçak, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), barış, kgaö, dünya