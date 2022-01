https://tr.sputniknews.com/20220116/kemal-kilicdaroglundan-genclere-iklim-mektubu-gelecegi-degistirebiliriz-1052783064.html

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 'iklim' mektubu: 'Geleceği değiştirebiliriz'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ‘iklim’ mektubu: ‘Geleceği değiştirebiliriz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gençlere hitaben 'iklim' mektubu yazdı. CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu mektubunda, ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olduklarını, dünyanın yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaştığını belirtti.‘Açık kalan her bir çeşme, Afrika'daki suya erişim mücadelesini zorlaştırıyor’Kılıçdaroğlu, "İklim değişikliği ve bağlı gelişmeler milyarlarca insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Hava kirliliği, orman yüzölçümünün azalması, türlerin soylarının tükenmesi, temiz su kaynaklarının azalması, ekilebilir arazilerin vasıflarını kaybetmesi, aşırı nüfus artışı ve benzeri etmenler geleceğimizi tehdit ediyor. Üstelik bu tehdit salgın bir hastalık gibi; sınır tanımıyor, sınırları aşıyor bizleri evlerimizin orta yerinde buluyor. Amazon Ormanları'nda kesilen her bir ağaç, Avrupa'yı sular altında kalmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye’de yanan her orman alanı, Akdeniz havzasını daha da kuraklaştırıyor. Açık kalan her bir çeşme, Afrika'daki suya erişim mücadelesini zorlaştırıyor. Gelişmiş ülke ekonomilerinin kendi sınırları içindeki karbon salınımını en aza indirmesinin de tek başına bir anlamı yok. Çünkü karbon salınımıyla kirlenen atmosfer, kendisini termik santrallerden kurtarmış ülkelerin de üstünü örtüyor, onların da nefesini kesiyor" ifadelerini kullandı.‘Masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli Türkiye hedefimizde, sizlerin de yanımızda olmanız bize gurur verir’Kılıçdaroğlu, ekolojik yıkımın en çok gençleri ürküttüğünü belirterek, şunları kaydetti:‘Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım’Kılıçdaroğlu, mektubunda, Türkiye'yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

