Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220116/kendilerini-515-hasimi-olarak-tanitan-20-suriyeliden-19u-sinir-disi-edildi-1052783946.html
Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi
Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi
Adana’da, kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli'den... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T12:45+0300
2022-01-16T12:45+0300
türkiye
adana
suriyeli
sınırdışı
515 haşimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052783809_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_2f38a46511d860b5e80ce67996d452df.jpg
Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından 11 Ocak'ta sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre, bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 Suriyeli sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanmayan Suriyelinin ise adli sürecinin devam ettiği bildirildi.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052783809_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_0440441a6a960aa51f2735d4248c0d9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, suriyeli, sınırdışı, 515 haşimi

Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi

12:45 16.01.2022
© DHAKendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi
Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
Abone ol
Adana’da, kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen 20 Suriyeli'den 19'u sınır dışı edildi.
Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından 11 Ocak'ta sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi.
Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre, bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 Suriyeli sınır dışı edildi. İşlemleri tamamlanmayan Suriyelinin ise adli sürecinin devam ettiği bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:06İçerisinde kiracısının olduğu eve baltayla saldıran 93 yaşındaki ev sahibi: Tekrar yapacağım
12:45Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 20 Suriyeli’den 19’u sınır dışı edildi
12:45Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 19 uçak Rusya'ya ulaştı
12:35Kremlin, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin somut yanıt istemesinin gerekçesini açıkladı
12:32‘Eskimo usulü’ balık avlayan CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu
12:22Başkan seçmek için toplanan taksiciler birbirine girdi
12:06Kadıköy’deki tantunici konuştu: Personelimizin yaptığı video montajdır
12:05Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ‘iklim’ mektubu: ‘Geleceği değiştirebiliriz’
11:52Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon euro istiyor
11:51Ada ülkesi Tonga'da iletişim koptu: Başbakana ulaşılamıyor
11:41Tiyatronun usta isimlerinden Prof. Dr. Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
11:39İstanbul'da konut fiyatları yüzde 105 arttı
11:30NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru
11:14Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi
10:53Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı
10:40Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı hızla yayılıyor
10:24Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
10:01Arjantin’de gergedan böceği istilası
09:55ABD’de sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı
09:47Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor