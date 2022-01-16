https://tr.sputniknews.com/20220116/kgao-genel-sekreteri-zas-kazakistanda-yeni-protesto-dalgasi-yasanmasi-imkansiz-1052785318.html

KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Kazakistan'da yeni protesto dalgası yaşanması imkansız

KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Kazakistan'da yeni protesto dalgası yaşanması imkansız

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan'da yeni protesto dalgasının yaşanmasının imkansız olduğundan emin olduğunu... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T14:29+0300

2022-01-16T14:29+0300

2022-01-16T14:29+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

protesto

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

eylem

açıklama

kgaö

dünya

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Russia Today'e (RT) demeç veren Zas, "Herhangi bir rövanş veya yeni dalga tehlikesi bulunduğunu düşünmüyorum. Bunun imkansız olduğundan eminim, zira birincisi, durum kontrol altına alındı. İkincisi, şu anda tüm resmin, tüm katılımcıların ortaya çıkarılması için büyük bir çalışma yapılıyor" dedi.Yürütülen çalışmanın sonucuna göre Kazakistan kanunları kapsamında önlemler alınacağını kaydeden Zas, hem Kazakistan halkının hem de ülke yönetiminin yaşanan gelişmelerden kendileri için çıkarımlar yaptığının altını çizdi.'KGAÖ'de ciddi bir yeniden yapılanmaya gerek görmüyorum'Kazakistan'daki olayların KGAÖ için de ders olduğunu anlatan Zas, "Durum sakinleşince tüm süreci analiz edeceğiz, birtakım çıkarımlar ve gerekirse bazı değişiklikler yapacağız. Ancak KGAÖ'nün faaliyetlerinde ciddi bir yeniden yapılanmaya gerek görmüyorum. Zira KGAÖ'de kurduğumuz sistemler, mekanizmalar gerçekten ve iyi şekilde çalıştı" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu. Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.Kazakistan lideri Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html

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kazakistan, protesto, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), eylem, açıklama, kgaö, dünya