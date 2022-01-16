https://tr.sputniknews.com/20220116/kizakla-kayan-cocuklardan-yolu-temizlemeye-gelen-is-makinesi-operatorune-ic-isitan-talep-1052791007.html

Kızakla kayan çocuklardan, yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatörüne iç ısıtan talep

Kızakla kayan çocuklardan, yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatörüne iç ısıtan talep

Kastamonu’da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T21:14+0300

2022-01-16T21:14+0300

2022-01-16T21:41+0300

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kar yağışı

kar

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Kastamonu’da 3 gündür etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için 24 saat boyunca çalışmalarını yürütüyor. Kar küreme çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi kar küreme personeli ile çocuklar arasındaki diyalog ise içleri ısıttı. Çocukların kaydıkları ve oyun oynadıkları alanla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Belediyesi'ne ait kar kürüme aracı bölgeye sevk edildi. Kızakla kaydıkları yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörünü durduran çocuklar, yolun temizlenmemesini istedi. Bunun üzerine kepçe operatörü, çocukların bu talebine duyarsız kalmayarak, oyun oynadıkları alanı temizlemeden bölgeden ayrıldı. Kaymaya devam eden çocuklar büyük sevinç yaşadı.

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türkiye, kastamonu, kar yağışı, kar, çocuk