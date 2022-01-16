https://tr.sputniknews.com/20220116/kopegin-saldirisindan-kurtulmaya-calisan-cocuk-ciktigi-bahce-duvarindan-duserek-yaralandi-1052779620.html

Köpeğin saldırısından kurtulmaya çalışan çocuk, çıktığı bahçe duvarından düşerek yaralandı

Köpeğin saldırısından kurtulmaya çalışan çocuk, çıktığı bahçe duvarından düşerek yaralandı

Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T04:21+0300

2022-01-16T04:21+0300

2022-01-16T04:21+0300

türkiye

köpek

isparta

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052779595_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c0c4232f1add838491424c16ac2ee697.jpg

Çınar Umul (11), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpekten kurtulmaya çalışan Çınar, çıktığı duvardan düşerek yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Çocuğun dayısı Murat Tanboğa, gazetecilere, yeğeninin köpek saldırısından kurtulmak için bahçe duvarına çıktığını ve dengesini kaybederek beton zemine düştüğünü söyledi.Yeğeninin beyin kanaması şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını belirten Tanboğa, "Bu durum bugün benim yeğenimin başına geldiyse yarın başka çocuklarımız için de yaşanabilecek bir durum. Umarım bir daha öyle bir olay yaşanmaz." dedi.

türkiye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, isparta, çocuk