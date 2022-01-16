https://tr.sputniknews.com/20220116/kremlin-rusyanin-guvenlik-garantilerine-iliskin-somut-yanit-istemesinin-gerekcesini-acikladi-1052783667.html

Kremlin, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin somut yanıt istemesinin gerekçesini açıkladı

Kremlin, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin somut yanıt istemesinin gerekçesini açıkladı

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin son derece yüksek olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bundan dolayı Moskova'nın güvenlik garantileri... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T12:35+0300

2022-01-16T12:35+0300

2022-01-16T12:35+0300

dünya

abd

ukrayna

nato

kremlin

dmitriy peskov

açıklama

güvenlik

garanti

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CNN televizyonuna demeç veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talep ettiği güvenlik garantileri hakkında bu hafta ABD ve NATO'yla yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu."Sınırda son derece yüksek bir gerilim mevcut. Avrupa'nın bu bölümünde çok fazla gerilim var. Bu durum, kıtamız için son derece tehlikeli" diyen Peskov, bu nedenle Rusya'nın güvenlik garantileri hakkında sunduğu somut tekliflere çok somut yanıtlar almak istediğinin altını çizdi.Moskova'nın bu gerekçelerle çekinceleri hakkında 'direkt yanıtlar' alma konusunda ısrarcı davrandığını anlatan Peskov, "Ayrıca ABD, Rusya'nın Ukrayna çevresinde gerilimi tırmandırmayı planlandığına dair iddiaları hakkında hiçbir kanıt sunmadı. Hala daha kanıt bekliyoruz" dedi.'ABD ve NATO ile farklı yollardayız, bu endişe veriyor'Rusya ile ABD ve NATO arasında belirli bir anlayışın hakim olduğunu ancak genel itibarıyla şu anda tarafların 'farklı yollarda' bulunduğunu kaydeden Peskov, bunun iyi olmadığını ve endişe yarattığını söyledi.'Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarla ilgimiz yok'Bu arada Peskov, Rusya'nın Ukrayna devletine ait internet sitelerine düzenlenen siber saldırılarla ilgisi bulunmadığını belirtti.Moskova'nın kendisine yöneltilen suçlamaları bildiğini ancak bunların asılsız olduğunu vurgulayan Peskov, "Ukraynalıların her konuda, hatta ülkedeki kötü hava hakkında bile Rusya'yı suçlamasına alıştık artık" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220114/kremlin-putin-biden-gorusmesi-washingtonun-guvenlik-garantileri-konusundaki-yanitina-bagli---1052748324.html

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abd, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov, açıklama, güvenlik, garanti