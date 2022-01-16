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https://tr.sputniknews.com/20220116/mahmut-tuncer-hanim-botoks-yaptirinca-halil-ergune-benzedi-1052789168.html
Mahmut Tuncer: Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi
Mahmut Tuncer: Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi
Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'e konuk olan ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, eşinin botoks yaptırmasından sonra "Halil Ergün'e benzediğini" söyledi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T18:28+0300
2022-01-16T18:28+0300
2022-01-16T18:28+0300
yaşam
estetik
botoks
mahmut tuncer
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Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen; Ivana Sert, Ece Uslu, Mahmut Tuncer, Mufit Can Saçıntı, Armagan Oğuz, Gülçin Kültür Şahin ve Murat Kılıç'ı konuk etti.Kısa bir süre önce tanıdıkları bir doktor aracılığıyla eşiyle birlikte botoks yaptırdıklarını anlatan Mahmut Tuncer, daha çok eşinde farklılık gözlendiğini söyledi.Tuncer, "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" dedi. Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer de burun estetiği yaptırdığını söyleyerek, "Botoksta yaptırdım. Annem de yaptırdı. Ama annem botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" demişti.
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estetik, botoks, mahmut tuncer
Mahmut Tuncer: Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi
Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'e konuk olan ünlü sanatçı Mahmut Tuncer, eşinin botoks yaptırmasından sonra "Halil Ergün'e benzediğini" söyledi.
Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen; Ivana Sert, Ece Uslu, Mahmut Tuncer, Mufit Can Saçıntı, Armagan Oğuz, Gülçin Kültür Şahin ve Murat Kılıç'ı konuk etti.
Kısa bir süre önce tanıdıkları bir doktor aracılığıyla eşiyle birlikte botoks yaptırdıklarını anlatan Mahmut Tuncer, daha çok eşinde farklılık gözlendiğini söyledi.
Tuncer,
dedi. "Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi"
Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer de burun estetiği yaptırdığını söyleyerek,
"Botoksta yaptırdım. Annem de yaptırdı. Ama annem botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi" demişti.