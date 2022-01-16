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https://tr.sputniknews.com/20220116/meteorolojiden-19-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1052781311.html
Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T10:24+0300
2022-01-16T10:24+0300
türkiye
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
marmara denizi
meteoroloji
kar
anadolu
uyarı
buzlanma
don
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarılara göre 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak.Turuncu uyarı yapılan iller: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Hakkari.Çığ, buzlanma ve donMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Bitlis çevrelerinde etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de eksi 3, Van, Bitlis ve Muş’ta eksi 5 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/dogu-anadoluda-4-il-icin-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1052606895.html
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, marmara denizi, meteoroloji, kar, anadolu, uyarı, buzlanma, don

Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

10:24 16.01.2022
© AAÇığ - Buzlanma - Don - Kar
Çığ - Buzlanma - Don - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarılara göre 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.
Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak.
Turuncu uyarı yapılan iller: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Hakkari.

Çığ, buzlanma ve don

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Bitlis çevrelerinde etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de eksi 3, Van, Bitlis ve Muş’ta eksi 5 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Buzlanma ve don - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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11 Ocak, 10:00
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