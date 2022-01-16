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MSB: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T15:41+0300
2022-01-16T15:41+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kaplan operasyonu
pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kaplan operasyonu, pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu

MSB: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15:41 16.01.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı - operasyon
Milli Savunma Bakanlığı - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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