https://tr.sputniknews.com/20220116/muharrem-inceden-chpye-elestiri-tek-derdiniz-koltuk-1052788164.html

Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: Tek derdiniz koltuk

Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: Tek derdiniz koltuk

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’nin erken seçim istediğini fakat kendi kurultayını ertelediğini ifade ederek, “Muhalefet erken seçim istiyor... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T16:57+0300

2022-01-16T16:57+0300

2022-01-16T16:57+0300

türkiye

ak parti

chp

akp

açıklama

eleştiri

tepki

muhalefet

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket hareketi

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Erzurum'a bir dizi gezi ve açılışa katılmak üzere gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İnce'nin gündeminde CHP vardı.'Muhalefet her şeye sus pus durumda'İnce, muhalefetin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını ifade ederek, “Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy, kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz” dedi.'Demokrat ve tutarlı deği̇lsi̇n'Sözcü'nün aktardığına göre İnce, CHP'nin kurultayı ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirterek, “Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023'te değil 2024'te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk” ifadelerini kullandı.'Bu kafayla gi̇derseni̇z taş kömürü çıkartırsınız'Muharrem İnce, muhalefetin dolardan cesaret aldığını kaydederek, “Eskiden bunların cesareti yoktu. Şimdi cesaretleri var. Çünkü dolara ve ekonomiye güveniyorlar. Önceden bu işi yapamazdık ama şimdi dolar 14 lira oldu, acaba ben kazanır mıyım diye düşünüyor. Bu kafayla giderseniz Uzun Hasan ile milyarlık taş kömürü çıkartırsınız ancak. Kurduğunuz kumpaslar elinizde patlayacak” açıklamalarında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220114/memleket-partisi-genel-baskani-inceden-kilicdarogluna-semra-guzel-tepkisi-niye-kinayamiyorsun-1052745669.html

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