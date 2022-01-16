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Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T03:49+0300
2022-01-16T03:51+0300
politika
türkiye
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı. Sarıgül paylaşılan videoda Çilesiz'e, "Kardeşim ben başarılı olmanızı istiyorum kusura bakmayın. Yani İl Başkanlığı'ndan sonra senin milletvekili olmanı istiyorum, bakan olmanı istiyorum. Ben bakıyorum ediyorum Giresun'da kaç tane afiş dağıtıldığına... Gece 2'de araştırma yaptırıyorum yok bir şey. Allah'ım çalışana, ter akıtana verir. Çalışmadan bir yere gelmek yok" dedi.Bu sırada TDP Giresun İl Başkanı'nın ise "O gece uyumadım sayın genel başkanım" diyerek kendisini savunmaya çalıştığı görüldü. Ancak Sarıgül'ün il başkanının bu savunması kabul etmediği ve daha da sinirlendiği görüldü."Bundan sonra sizin söylediğinizden daha çok çalışacağım" diyen il başkanına bir kez daha sitem eden Sarıgül, "Bunu söylerken bile daha çok çalışacağına inanmıyorum. Daha yüksek sesle söyle kardeşim" dedi.
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türkiye, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)

Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı

03:49 16.01.2022 (güncellendi: 03:51 16.01.2022)
© DHATDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı.
Sarıgül paylaşılan videoda Çilesiz'e, "Kardeşim ben başarılı olmanızı istiyorum kusura bakmayın. Yani İl Başkanlığı'ndan sonra senin milletvekili olmanı istiyorum, bakan olmanı istiyorum. Ben bakıyorum ediyorum Giresun'da kaç tane afiş dağıtıldığına... Gece 2'de araştırma yaptırıyorum yok bir şey. Allah'ım çalışana, ter akıtana verir. Çalışmadan bir yere gelmek yok" dedi.
Bu sırada TDP Giresun İl Başkanı'nın ise "O gece uyumadım sayın genel başkanım" diyerek kendisini savunmaya çalıştığı görüldü. Ancak Sarıgül'ün il başkanının bu savunması kabul etmediği ve daha da sinirlendiği görüldü.
"Bundan sonra sizin söylediğinizden daha çok çalışacağım" diyen il başkanına bir kez daha sitem eden Sarıgül, "Bunu söylerken bile daha çok çalışacağına inanmıyorum. Daha yüksek sesle söyle kardeşim" dedi.
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