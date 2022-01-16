https://tr.sputniknews.com/20220116/mustafa-sarigulun-il-baskanina-kizdigi-anlar-sosyal-medyada-paylasildi-1052779416.html

Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı

Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T03:49+0300

2022-01-16T03:49+0300

2022-01-16T03:51+0300

politika

türkiye

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048427920_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_ee9160973084b524ef8eac05f53d1ffc.jpg

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çalışmalarından memnun olmadığı Giresun İl Başkanı Selim Çilesiz'e kızdı. O anlar TikTok'ta paylaşıldı. Sarıgül paylaşılan videoda Çilesiz'e, "Kardeşim ben başarılı olmanızı istiyorum kusura bakmayın. Yani İl Başkanlığı'ndan sonra senin milletvekili olmanı istiyorum, bakan olmanı istiyorum. Ben bakıyorum ediyorum Giresun'da kaç tane afiş dağıtıldığına... Gece 2'de araştırma yaptırıyorum yok bir şey. Allah'ım çalışana, ter akıtana verir. Çalışmadan bir yere gelmek yok" dedi.Bu sırada TDP Giresun İl Başkanı'nın ise "O gece uyumadım sayın genel başkanım" diyerek kendisini savunmaya çalıştığı görüldü. Ancak Sarıgül'ün il başkanının bu savunması kabul etmediği ve daha da sinirlendiği görüldü."Bundan sonra sizin söylediğinizden daha çok çalışacağım" diyen il başkanına bir kez daha sitem eden Sarıgül, "Bunu söylerken bile daha çok çalışacağına inanmıyorum. Daha yüksek sesle söyle kardeşim" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)