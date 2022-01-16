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https://tr.sputniknews.com/20220116/new-york-metrosunda-raylara-itti-kadin-hayatini-kaybetti-1052787438.html
New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti
New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti
New York metrosunda bir saldırgan, platformda bekleyen bir kadını raylara itti. 40 yaşındaki Michelle Alyssa Go öldü. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T16:20+0300
2022-01-16T16:20+0300
dünya
abd
saldırı
new york
kadın
metro
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Duvar’ın aktardığına göre, ABD'nin New York kentinde bir adam, metro bekleyen bir kadını gelmekte olan trenin itti. Michelle Alyssa Go olay yerinde ölürken, teslim olan adam tutuklandı.Söz konusu olay, New York metrosunun en yoğun noktalarından biri olan Times Meydanı istasyonunda yaşandı. Güvenlik kamerasından çekilen görüntülerde, sırt çantalı bir adamın istasyonda tam tren gelirken sağını solunu kontrol ederek yaklaştığı kadını aniden raylara ittiği görülüyor. Tren son anda dursa da, 40 yaşındaki kadının öldüğü açıklandı.‘Zanlıyla herhangi bir teması da olmamış görünüyor’Polis, saldırganın 61 yaşındaki Simon Martial olduğunu duyurdu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Martial'ın önce olay yerinden kaçtığı, kısa süre sonra da kendisinin teslim olduğu belirtildi. New York Emniyeti'nden Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında "Olayda herhangi bir provokasyon yoktu ve kurbanın, zanlıyla herhangi bir teması da olmamış görünüyor" dedi.Amerikan medyası, görgü tanığı olan bir başka kadının da, zanlının olaydan birkaç dakika kendisini raylara itmesinden korktuğunu yazdı. Buna göre, polise ifade veren kadın, Martial'ın platformda kendisine çok fazla yaklaşmasından rahatsız olduğunu, kendisini raylara itmesinden korktuğunu ve uzaklaşmaya çalıştığı sırada diğer kadının itildiğini anlattı.Martial'ın daha önceden de sicili bulunduğu ve olay sırasında şartlı tahliye sürecinde olduğu belirtildi.New York'ta pandemi sürecinde metrodaki güvenlik koşulları tartışmalı bir hale geldi. Polis istatistiklerine göre pandemide metroya binenlerin sayısındaki azalmaya paralel olarak işlenen suçlar da azalmış görünse de, son aylarda Bronx, Brooklyn ve Times Meydanı istasyonlarından peş peşe saldırı, bıçaklama ve raylara itme haberleri geliyor. Mayıs ayında Manhattan'da bir grup metro yolcularına saldırdı; şubat ayında da birkaç saat içinde ikisi ölümcül olmak üzere dört bıçaklı saldırı düzenlendi.
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abd, saldırı, new york, kadın, metro

New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti

16:20 16.01.2022
© AFP 2021New York metrosu
New York metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021
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New York metrosunda bir saldırgan, platformda bekleyen bir kadını raylara itti. 40 yaşındaki Michelle Alyssa Go öldü.
Duvar’ın aktardığına göre, ABD'nin New York kentinde bir adam, metro bekleyen bir kadını gelmekte olan trenin itti. Michelle Alyssa Go olay yerinde ölürken, teslim olan adam tutuklandı.
Söz konusu olay, New York metrosunun en yoğun noktalarından biri olan Times Meydanı istasyonunda yaşandı. Güvenlik kamerasından çekilen görüntülerde, sırt çantalı bir adamın istasyonda tam tren gelirken sağını solunu kontrol ederek yaklaştığı kadını aniden raylara ittiği görülüyor. Tren son anda dursa da, 40 yaşındaki kadının öldüğü açıklandı.

‘Zanlıyla herhangi bir teması da olmamış görünüyor’

Polis, saldırganın 61 yaşındaki Simon Martial olduğunu duyurdu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Martial'ın önce olay yerinden kaçtığı, kısa süre sonra da kendisinin teslim olduğu belirtildi. New York Emniyeti'nden Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında "Olayda herhangi bir provokasyon yoktu ve kurbanın, zanlıyla herhangi bir teması da olmamış görünüyor" dedi.
Amerikan medyası, görgü tanığı olan bir başka kadının da, zanlının olaydan birkaç dakika kendisini raylara itmesinden korktuğunu yazdı. Buna göre, polise ifade veren kadın, Martial'ın platformda kendisine çok fazla yaklaşmasından rahatsız olduğunu, kendisini raylara itmesinden korktuğunu ve uzaklaşmaya çalıştığı sırada diğer kadının itildiğini anlattı.
Martial'ın daha önceden de sicili bulunduğu ve olay sırasında şartlı tahliye sürecinde olduğu belirtildi.
New York'ta pandemi sürecinde metrodaki güvenlik koşulları tartışmalı bir hale geldi. Polis istatistiklerine göre pandemide metroya binenlerin sayısındaki azalmaya paralel olarak işlenen suçlar da azalmış görünse de, son aylarda Bronx, Brooklyn ve Times Meydanı istasyonlarından peş peşe saldırı, bıçaklama ve raylara itme haberleri geliyor. Mayıs ayında Manhattan'da bir grup metro yolcularına saldırdı; şubat ayında da birkaç saat içinde ikisi ölümcül olmak üzere dört bıçaklı saldırı düzenlendi.
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