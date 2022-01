https://tr.sputniknews.com/20220116/new-york-metrosunda-raylara-itti-kadin-hayatini-kaybetti-1052787438.html

New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti

New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti

New York metrosunda bir saldırgan, platformda bekleyen bir kadını raylara itti. 40 yaşındaki Michelle Alyssa Go öldü. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T16:20+0300

2022-01-16T16:20+0300

2022-01-16T16:20+0300

dünya

abd

saldırı

new york

kadın

metro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052787413_0:59:1600:959_1920x0_80_0_0_51d3ae4884af752b623ac89c46de81cc.jpg

Duvar’ın aktardığına göre, ABD'nin New York kentinde bir adam, metro bekleyen bir kadını gelmekte olan trenin itti. Michelle Alyssa Go olay yerinde ölürken, teslim olan adam tutuklandı.Söz konusu olay, New York metrosunun en yoğun noktalarından biri olan Times Meydanı istasyonunda yaşandı. Güvenlik kamerasından çekilen görüntülerde, sırt çantalı bir adamın istasyonda tam tren gelirken sağını solunu kontrol ederek yaklaştığı kadını aniden raylara ittiği görülüyor. Tren son anda dursa da, 40 yaşındaki kadının öldüğü açıklandı.‘Zanlıyla herhangi bir teması da olmamış görünüyor’Polis, saldırganın 61 yaşındaki Simon Martial olduğunu duyurdu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Martial'ın önce olay yerinden kaçtığı, kısa süre sonra da kendisinin teslim olduğu belirtildi. New York Emniyeti'nden Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında "Olayda herhangi bir provokasyon yoktu ve kurbanın, zanlıyla herhangi bir teması da olmamış görünüyor" dedi.Amerikan medyası, görgü tanığı olan bir başka kadının da, zanlının olaydan birkaç dakika kendisini raylara itmesinden korktuğunu yazdı. Buna göre, polise ifade veren kadın, Martial'ın platformda kendisine çok fazla yaklaşmasından rahatsız olduğunu, kendisini raylara itmesinden korktuğunu ve uzaklaşmaya çalıştığı sırada diğer kadının itildiğini anlattı.Martial'ın daha önceden de sicili bulunduğu ve olay sırasında şartlı tahliye sürecinde olduğu belirtildi.New York'ta pandemi sürecinde metrodaki güvenlik koşulları tartışmalı bir hale geldi. Polis istatistiklerine göre pandemide metroya binenlerin sayısındaki azalmaya paralel olarak işlenen suçlar da azalmış görünse de, son aylarda Bronx, Brooklyn ve Times Meydanı istasyonlarından peş peşe saldırı, bıçaklama ve raylara itme haberleri geliyor. Mayıs ayında Manhattan'da bir grup metro yolcularına saldırdı; şubat ayında da birkaç saat içinde ikisi ölümcül olmak üzere dört bıçaklı saldırı düzenlendi.

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, saldırı, new york, kadın, metro