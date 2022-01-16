https://tr.sputniknews.com/20220116/novak-djokovicin-davasi-basladi-1052780608.html

Novak Djokovic'in davası başladı

Novak Djokovic'in davası başladı

Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T09:35+0300

2022-01-16T09:35+0300

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spor

avustralya

melbourne

novak djokovic

dava

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Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesi'nin bugün vereceği karar belirleyecek.Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.

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avustralya, melbourne, novak djokovic, dava