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Novak Djokovic'in davası başladı
Novak Djokovic'in davası başladı
Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T09:35+0300
2022-01-16T09:39+0300
spor
avustralya
melbourne
novak djokovic
dava
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Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesi'nin bugün vereceği karar belirleyecek.Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220115/novak-djokovic-yeniden-multecilerin-tutuldugu-otele-yerlestirildi-1052763988.html
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avustralya, melbourne, novak djokovic, dava

Novak Djokovic'in davası başladı

09:35 16.01.2022 (güncellendi: 09:39 16.01.2022)
© AP Photo / Mark BakerAvustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic
Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Mark Baker
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Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesi'nin bugün vereceği karar belirleyecek.
Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesi'nin bugün vereceği karar belirleyecek.
Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.
Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.
Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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