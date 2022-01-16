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Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı
Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı
Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulacak olan Osmanlı padişahlarına ait portrelerin, 100 yıldır İskoçya’daki bir malikânenin çatı katında... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T15:21+0300
2022-01-16T15:21+0300
yaşam
londra
iskoçya
ev
padişah
osmanlı
açık artırma
tablo
sotheby's müzayede evi
osmanlı padişahı
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Osmanlı padişahlarının tablolarının bulunduğu evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.NTV'nin aktardığı habere göre Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin 'müthiş bir keşif' olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.Sotheby's geçen günlerde yaptığı duyuruda aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıla ait portreleri açık artırmaya çıkaracaklarını açıklamıştı. 20 Ocak'ta satışa sunulacak portrelerin, Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/osmanli-padisahlarinin-resmedildigi-6-tablo-acik-artirmaya-cikarildi--1052709281.html
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londra, iskoçya, ev, padişah, osmanlı, açık artırma, tablo, sotheby's müzayede evi, osmanlı padişahı

Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı

15:21 16.01.2022
© DHAOsmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulacak olan Osmanlı padişahlarına ait portrelerin, 100 yıldır İskoçya’daki bir malikânenin çatı katında olduğu ortaya çıktı.
Osmanlı padişahlarının tablolarının bulunduğu evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.
NTV'nin aktardığı habere göre Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.
Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin 'müthiş bir keşif' olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.
Sotheby's geçen günlerde yaptığı duyuruda aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıla ait portreleri açık artırmaya çıkaracaklarını açıklamıştı.
20 Ocak'ta satışa sunulacak portrelerin, Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı belirtildi.
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
YAŞAM
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı
13 Ocak, 16:20
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