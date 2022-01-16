https://tr.sputniknews.com/20220116/osmanli-padisahlarinin-tablolari-iskocyadaki-bir-malikanenin-tavan-arasindan-cikti-1052786156.html

Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı

Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulacak olan Osmanlı padişahlarına ait portrelerin, 100 yıldır İskoçya’daki bir malikânenin çatı katında... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T15:21+0300

2022-01-16T15:21+0300

2022-01-16T15:21+0300

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osmanlı

açık artırma

tablo

sotheby's müzayede evi

osmanlı padişahı

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Osmanlı padişahlarının tablolarının bulunduğu evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.NTV'nin aktardığı habere göre Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin 'müthiş bir keşif' olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.Sotheby's geçen günlerde yaptığı duyuruda aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıla ait portreleri açık artırmaya çıkaracaklarını açıklamıştı. 20 Ocak'ta satışa sunulacak portrelerin, Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220113/osmanli-padisahlarinin-resmedildigi-6-tablo-acik-artirmaya-cikarildi--1052709281.html

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londra, iskoçya, ev, padişah, osmanlı, açık artırma, tablo, sotheby's müzayede evi, osmanlı padişahı