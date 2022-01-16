Putin, Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşecek

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün haberine göre Reisi, hafta içi Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.Reisi'nin Moskova'da Rus lider Putin'le bir araya geleceğinin belirtildiği haberde, "Uluslararası durum son derece gergin ve bu görüşme özel önem taşıyor" dendi.Kommersant gazetesine konuşan bir kaynak, Putin ile Reisi arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin 19 Ocak'ta yapılmasının beklendiğini ifade etti.Daha önce Reisi'nin Ocak ayının ikinci yarısında Moskova'yı ziyaret edeceği Rus basınına yansımıştı. İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta yemin ederek 4 yıllık görevine resmen başlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta içi başkent Moskova'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir görüşme yapacağı belirtildi.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün haberine göre Reisi, hafta içi Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Reisi'nin Moskova'da Rus lider Putin'le bir araya geleceğinin belirtildiği haberde, "Uluslararası durum son derece gergin ve bu görüşme özel önem taşıyor" dendi.
Kommersant gazetesine konuşan bir kaynak, Putin ile Reisi arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin 19 Ocak'ta yapılmasının beklendiğini ifade etti.
Daha önce Reisi'nin Ocak ayının ikinci yarısında Moskova'yı ziyaret edeceği Rus basınına yansımıştı. İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta yemin ederek 4 yıllık görevine resmen başlamıştı.