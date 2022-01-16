https://tr.sputniknews.com/20220116/putin-moskovada-iran-cumhurbaskani-reisiyle-gorusecek-1052788885.html

Putin, Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşecek

Putin, Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta içi başkent Moskova'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir görüşme yapacağı belirtildi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T18:19+0300

2022-01-16T18:19+0300

2022-01-16T18:19+0300

dünya

rusya

vladimir putin

iran

ibrahim reisi

görüşme

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Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün haberine göre Reisi, hafta içi Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.Reisi'nin Moskova'da Rus lider Putin'le bir araya geleceğinin belirtildiği haberde, "Uluslararası durum son derece gergin ve bu görüşme özel önem taşıyor" dendi.Kommersant gazetesine konuşan bir kaynak, Putin ile Reisi arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin 19 Ocak'ta yapılmasının beklendiğini ifade etti.Daha önce Reisi'nin Ocak ayının ikinci yarısında Moskova'yı ziyaret edeceği Rus basınına yansımıştı. İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakar İbrahim Reisi, 5 Ağustos'ta yemin ederek 4 yıllık görevine resmen başlamıştı.

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rusya, vladimir putin, iran, ibrahim reisi, görüşme