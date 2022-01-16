Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220116/rizede-kar-nedeniyle-egitime-ara-1052788789.html
Rize'de kar nedeniyle eğitime ara
Rize'de kar nedeniyle eğitime ara
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T18:11+0300
2022-01-16T18:11+0300
türkiye
eğitim
rize
kar
ara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1044459527_0:29:1587:921_1920x0_80_0_0_e245cf93737d4669ea46e75714e9e455.jpg
Çeber öğrencilere seslenerek, "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
türkiye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1044459527_159:0:1426:950_1920x0_80_0_0_7e784b2090acfc2830b9d378d3d83735.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eğitim, rize, kar, ara

Rize'de kar nedeniyle eğitime ara

18:11 16.01.2022
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİRRize'de kar
Rize'de kar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
Abone ol
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Çeber öğrencilere seslenerek, "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:53TEAM Araştırma: AK Parti oylarını kasım ayına göre 4.3 puan artırdı, CHP’de 2 puan düşüş var
18:425 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1.5 saatte açtılar
18:28Mahmut Tuncer: Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi
18:24Ukrayna Dışişleri: Sadece Kiev ve NATO, Ukrayna’nın ittifaka katılması konusunda karar verebilir
18:19Putin, Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşecek
18:11Rize'de kar nedeniyle eğitime ara
18:03Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu
17:46Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen gözyaşlarını tutamadı
17:07Denizli’de kumar operasyonu: 20’si çocuk 100 kişi suçüstü yakalandı
16:57Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: Tek derdiniz koltuk
16:54Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav
16:392021'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu
16:30Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
16:26Rusya'da 5 Temmuz'dan bu yana en düşük Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı
16:20New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti
16:12Djokovic Avustralya'dan ayrıldı
16:03Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi
16:02Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu: EastMed ölü doğan bir projeydi
15:41MSB: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15:35Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi