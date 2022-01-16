Rize'de kar nedeniyle eğitime ara

Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki…::))