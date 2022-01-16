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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa’da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip iki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T00:04+0300
2022-01-16T00:04+0300
türkiye
şanlıurfa
trafik kazası
taksi
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Şanlıurfa'da gece saatlerinde Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Otogardan müşteri alan Mustafa İ.’nin kullandığı 63 T 0729 plakalı Hyundai marka ticari taksi, kent merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun ortasındaki korkuluklara çarptı.Karşı şeride geçen taksi, Mehmet Emin Y.’nin kullandığı 34 HN 3853 plakalı Toyota marka otomobile çarptıktan sonra takla atarak Erdal K.’nin kullandığı 63 PS 511 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari takside bulunan yabancı uyruklu Amira Gileli, olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa İ., Muhammed El A., İlhan El H., Mayada Muhammed El A., Helle H. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Ölen kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220115/mardinde-isci-tasiyan-servis-minibusleri-kaza-yapti-11-kisi-yaralandi-1052773498.html
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şanlıurfa, trafik kazası, taksi

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

00:04 16.01.2022
© İHA / Şinasi İnanŞanlıurfa’da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip iki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa’da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip iki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA / Şinasi İnan
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Şanlıurfa’da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip iki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Otogardan müşteri alan Mustafa İ.’nin kullandığı 63 T 0729 plakalı Hyundai marka ticari taksi, kent merkezine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun ortasındaki korkuluklara çarptı.
Karşı şeride geçen taksi, Mehmet Emin Y.’nin kullandığı 34 HN 3853 plakalı Toyota marka otomobile çarptıktan sonra takla atarak Erdal K.’nin kullandığı 63 PS 511 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari takside bulunan yabancı uyruklu Amira Gileli, olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa İ., Muhammed El A., İlhan El H., Mayada Muhammed El A., Helle H. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ölen kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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