https://tr.sputniknews.com/20220116/talibanin-muzik-aletlerini-yakarken-alay-ettigi-muzisyen-gozyaslarini-tutamadi-1052788457.html

Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen gözyaşlarını tutamadı

Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen gözyaşlarını tutamadı

Taliban mensupları, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir müzisyene ekmek teknesi müzik aletini yaktırıp o anları kameralarla kayda aldı. Müzisyenin yüzündeki... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T17:46+0300

2022-01-16T17:46+0300

2022-01-16T17:46+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

müzik

paktiya

müzisyen

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Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etti.Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri'nin yayınladığı videoda Taliban mensuplarının bir yandan ekmek teknesini yanarken izlerken gözyaşlarını tutamayan müzisyenle alay ederek ona lanetler okuduğu, bir yandan da olayı videoya kaydettikleri anlar görülüyor.Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde Afganistan'da müziği yasaklamıştı.Ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı.

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afganistan, taliban, müzik, paktiya, müzisyen