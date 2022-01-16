https://tr.sputniknews.com/20220116/team-arastirma-ak-parti-oylarini-kasim-ayina-gore-43-puan-artirdi-chpde-2-puan-dusus-var-1052789511.html
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını kasım ayına göre 4.3 puan artırdı, CHP’de 2 puan düşüş var
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını kasım ayına göre 4.3 puan artırdı, CHP’de 2 puan düşüş var
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 12 büyük şehirde yapmış olduğu siyasi partilere yönelik seçim araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre AK... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T18:53+0300
2022-01-16T18:53+0300
2022-01-16T19:03+0300
politika
ak parti
chp
türkiye
anket
türkiye etki araştırmaları merkezi (team)
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Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelerden sonra AK Parti'nin oyunun nasıl etkilendiği sorusuna yanıt bulmak için bir araştırma gerçekleştirdi.TEAM Araştırma, hazırladığı anketin sonuçlarını da paylaştı. Merkez, araştırmayla ilgili, "Geçen hafta tamamladığımız araştırmamızın seçmen tercihleri verilerini aşağıda bulabilirsiniz. Araştırma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'da yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirildi (Örneklem: 1594 kişi)" ifadelerini kullandı.Araştırmada ekonomik gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmaların siyasete etkisinin tespit edilmek istendiği belirtildi. Öte yandan " Erdoğan ve Cumhur İttifakına verilen destekteki artış Aralık ayında açıklanan ekonomik önlemlerin Cumhur İttifakı seçmeninde büyük beklenti yaratması ile ilgili olup, kalıcı olmayabilir. Alınan önlemler enflasyonu düşürmezse bugün kaydedilen artış geçici olabilir" değerlendirmesi de anket sonuçlarının ardından paylaşıldı.TEAM tarafından yapılan araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan oy dağılımlarına bakıldığında, AK Parti'nin oylarının Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak yüzde 32.1'e çıktığı, bu oyların yaklaşık 1 puanının MHP'den, kalanının da büyük oranda kararsızlardan geldiği görüldü.AK Parti'de kararsız oyların dağıtılmasından sonra yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 38.2 bandına otururken, iktidar partisini sırasıyla yüzde 26.4 ile CHP, yüzde 12 ile İYİ Parti ve yüzde 11.8 ile HDP takip etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu ise 7.6 oldu.TEAM tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının devamı ise şöyle oldu: Kasım ayı ile karşılaştırıldığında;
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ak parti, chp, türkiye, anket, türkiye etki araştırmaları merkezi (team)
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını kasım ayına göre 4.3 puan artırdı, CHP’de 2 puan düşüş var
18:53 16.01.2022 (güncellendi: 19:03 16.01.2022)
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 12 büyük şehirde yapmış olduğu siyasi partilere yönelik seçim araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre AK Parti'nin oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak yüzde 32.1'e çıkardığı görülüyor. Bu oyların yaklaşık 1 puanı MHP'den, kalanı da büyük oranda kararsızlardan geliyor.
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelerden sonra AK Parti'nin oyunun nasıl etkilendiği sorusuna yanıt bulmak için bir araştırma gerçekleştirdi.
TEAM Araştırma, hazırladığı anketin sonuçlarını da paylaştı. Merkez, araştırmayla ilgili, "Geçen hafta tamamladığımız araştırmamızın seçmen tercihleri verilerini aşağıda bulabilirsiniz. Araştırma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'da yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirildi (Örneklem: 1594 kişi)" ifadelerini kullandı.
Araştırmada ekonomik gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmaların siyasete etkisinin tespit edilmek istendiği belirtildi. Öte yandan " Erdoğan ve Cumhur İttifakına verilen destekteki artış Aralık ayında açıklanan ekonomik önlemlerin Cumhur İttifakı seçmeninde büyük beklenti yaratması ile ilgili olup, kalıcı olmayabilir. Alınan önlemler enflasyonu düşürmezse bugün kaydedilen artış geçici olabilir" değerlendirmesi de anket sonuçlarının ardından paylaşıldı.
TEAM tarafından yapılan araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan oy dağılımlarına bakıldığında, AK Parti'nin oylarının Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak yüzde 32.1'e çıktığı, bu oyların yaklaşık 1 puanının MHP'den, kalanının da büyük oranda kararsızlardan geldiği görüldü.
AK Parti'de kararsız oyların dağıtılmasından sonra yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 38.2 bandına otururken, iktidar partisini sırasıyla yüzde 26.4 ile CHP, yüzde 12 ile İYİ Parti ve yüzde 11.8 ile HDP takip etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu ise 7.6 oldu.
TEAM tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının devamı ise şöyle oldu:
Kasım ayı ile karşılaştırıldığında;
1.
Cumhur ittifakı oyları yüzde 43.9'dan yüzde 45.8'e yükselmiş,
2.
Kararsız ve protesto oylarının toplamı yüzde 18.7'den yüzde 15.3'e düşmüş
3.
Kararsızların azalması ve AK Parti'ye dönmeleri sonucunda CHP oy oranı da 1.8 puan gerilemiş.