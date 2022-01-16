Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220116/tren-hemzemin-gecitteki-araclara-carpti-elektronik-esyalar-yagmalandi-1052789928.html
Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı
Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı
Meksika’da trenin hemzemin geçitten geçen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T19:22+0300
2022-01-16T19:22+0300
yaşam
meksika
tren
kaza
yağma
kamyonet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052789903_23:0:967:531_1920x0_80_0_0_3699990da90ccc2a2b12eb2139cbc7d0.png
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotln şehrinde hemzemin geçitten geçen bir kamyon ve bir otomobile tren çarptı. Kazada iki aracın şoförü yaralanırken, kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.Kazanın ardından her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki elektronik eşyaları yağmaladı. Görgü tanıkları, bazı vatandaşların ise yağmaya engel olmaya çalıştığını ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, hemzemin geçitteki her iki aracın da trenin geldiğini son anda fark ettiğini ancak trafik nedeniyle hemzemin geçitten çekilemediklerini aktardı.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052789903_141:0:849:531_1920x0_80_0_0_21e7483a0fc9afa96d6a78f11046dca0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, tren, kaza, yağma, kamyonet

Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı

19:22 16.01.2022
© İHATren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı
Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA
Abone ol
Meksika’da trenin hemzemin geçitten geçen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki elektronik eşyaları yağmaladı.
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotln şehrinde hemzemin geçitten geçen bir kamyon ve bir otomobile tren çarptı. Kazada iki aracın şoförü yaralanırken, kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kazanın ardından her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki elektronik eşyaları yağmaladı. Görgü tanıkları, bazı vatandaşların ise yağmaya engel olmaya çalıştığını ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, hemzemin geçitteki her iki aracın da trenin geldiğini son anda fark ettiğini ancak trafik nedeniyle hemzemin geçitten çekilemediklerini aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:28Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:22Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı
19:09Kremlin Sözcüsü: NATO, giderek Rusya sınırlarına yaklaşan bir zıtlaşma aracıdır
18:53TEAM Araştırma: AK Parti oylarını kasım ayına göre 4.3 puan artırdı, CHP’de 2 puan düşüş var
18:425 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1.5 saatte açtılar
18:28Mahmut Tuncer: Hanım botoks yaptırınca Halil Ergün'e benzedi
18:24Ukrayna Dışişleri: Sadece Kiev ve NATO, Ukrayna’nın ittifaka katılması konusunda karar verebilir
18:19Putin, Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşecek
18:11Rize'de kar nedeniyle eğitime ara
18:03Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu
17:46Taliban'ın müzik aletlerini yakarken alay ettiği müzisyen gözyaşlarını tutamadı
17:07Denizli’de kumar operasyonu: 20’si çocuk 100 kişi suçüstü yakalandı
16:57Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: Tek derdiniz koltuk
16:54Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav
16:392021'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu
16:30Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
16:26Rusya'da 5 Temmuz'dan bu yana en düşük Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı
16:20New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti
16:12Djokovic Avustralya'dan ayrıldı
16:03Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi