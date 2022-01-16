https://tr.sputniknews.com/20220116/tren-hemzemin-gecitteki-araclara-carpti-elektronik-esyalar-yagmalandi-1052789928.html

Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı

Tren hemzemin geçitteki araçlara çarptı: Elektronik eşyalar yağmalandı

Meksika’da trenin hemzemin geçitten geçen araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T19:22+0300

2022-01-16T19:22+0300

2022-01-16T19:22+0300

yaşam

meksika

tren

kaza

yağma

kamyonet

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Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Ocotln şehrinde hemzemin geçitten geçen bir kamyon ve bir otomobile tren çarptı. Kazada iki aracın şoförü yaralanırken, kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.Kazanın ardından her iki araçta kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bazı kişiler durumdan faydalanarak kasası açılan kamyondaki elektronik eşyaları yağmaladı. Görgü tanıkları, bazı vatandaşların ise yağmaya engel olmaya çalıştığını ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, hemzemin geçitteki her iki aracın da trenin geldiğini son anda fark ettiğini ancak trafik nedeniyle hemzemin geçitten çekilemediklerini aktardı.

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meksika, tren, kaza, yağma, kamyonet