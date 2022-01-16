https://tr.sputniknews.com/20220116/trump-abdli-burokratlar-rusya-yalanini-ortaya-atarak-yonetimimin-calismasini-zorlastirdi-1052787692.html
Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık döneminde ABD'li bürokratların 'Rusya yalanını' kullanarak Trump yönetimin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T16:30+0300
2022-01-16T16:30+0300
2022-01-16T16:30+0300
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Arizona eyaletinde destekçilerine hitap eden Trump, başkanlık döneminde ABD bürokrasisinin kendisine yönelik tutumunu eleştirdi.Trump, "İş yapmanın en zor olduğu ülkeyi sordular: Rusya mı, Çin mi, Kuzey Kore mi, İran mı? İş yapmanın en zor olduğu ülke ABD'ydi. Bizde, 'Rusya, Rusya, Rusya' yalanlarını uyduran deliler vardı. Hepsi uydurmaydı" dedi.Trump, bürokratların bu yalanları kullanarak kendisinin Rusya'yla ilişkileri olduğuna dair suçlamalar yönelttiğinin altını çizdi.Mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'yla ilişkileri bozmasını eleştiren Trump, "Artık Rusya Devlet Başkanı Putin, Küba ve Venezüella'ya asker gönderme tehdidinde bulunuyor. Bizim hiçbir zaman böyle bir sorunumuz olmadı" ifadelerini kullandı.Trump'ın zaferiyle sonuçlanan 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra Trump ile Rusya'nın arasındaki ilişki bulunduğu iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı. Rusya'nın seçim sürecine müdahale ederek Trump'ın kazanmasında rol oynadığı öne sürülmüştü.
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abd, rusya, vladimir putin, çin, joe biden, küba, venezüella, donald trump
Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık döneminde ABD'li bürokratların 'Rusya yalanını' kullanarak Trump yönetimin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.
Arizona eyaletinde destekçilerine hitap eden Trump, başkanlık döneminde ABD bürokrasisinin kendisine yönelik tutumunu eleştirdi.
Trump, "İş yapmanın en zor olduğu ülkeyi sordular: Rusya mı, Çin mi, Kuzey Kore mi, İran mı? İş yapmanın en zor olduğu ülke ABD'ydi. Bizde, 'Rusya, Rusya, Rusya' yalanlarını uyduran deliler vardı. Hepsi uydurmaydı" dedi.
Trump, bürokratların bu yalanları kullanarak kendisinin Rusya'yla ilişkileri olduğuna dair suçlamalar yönelttiğinin altını çizdi.
Mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'yla ilişkileri bozmasını eleştiren Trump, "Artık Rusya Devlet Başkanı Putin, Küba ve Venezüella'ya asker gönderme tehdidinde bulunuyor. Bizim hiçbir zaman böyle bir sorunumuz olmadı" ifadelerini kullandı.
Trump'ın zaferiyle sonuçlanan 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra Trump ile Rusya'nın arasındaki ilişki bulunduğu iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı. Rusya'nın seçim sürecine müdahale ederek Trump'ın kazanmasında rol oynadığı öne sürülmüştü.