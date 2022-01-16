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Türk bayrağı soğuktan dondu
Türk bayrağı soğuktan dondu
Üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T13:34+0300
2022-01-16T13:34+0300
türkiye
asker
nöbet
bayrak
don
soğuk
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Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Türk askerinin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklardanöbet tutuyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti.Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/youtuber-iklim-degisikligine-dikkat-cekmek-buz-tutmus-gole-daldi-hipotermi-tehlikesi-gecirdi-1052746591.html
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asker, nöbet, bayrak, don, soğuk

Türk bayrağı soğuktan dondu

13:34 16.01.2022
© AATürk Bayrağı soğuktan dondu
Türk Bayrağı soğuktan dondu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu.
Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Türk askerinin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklardanöbet tutuyor.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti.
Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.
Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.
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