https://tr.sputniknews.com/20220116/turk-bayragi-soguktan-dondu-1052784416.html

Türk bayrağı soğuktan dondu

Türk bayrağı soğuktan dondu

Üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları'ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi'nde termometre... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T13:34+0300

2022-01-16T13:34+0300

2022-01-16T13:34+0300

türkiye

asker

nöbet

bayrak

don

soğuk

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Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Türk askerinin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi kış başından bu yana devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklardanöbet tutuyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti.Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkati çekti.

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asker, nöbet, bayrak, don, soğuk