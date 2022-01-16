Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 136 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 895 hasta taburcu olurken bugün 364 bin 426 test yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de 16 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 54 bin 100 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı ise 136 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olurken toplam 364 bin 426 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 136 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 68 bin 895 hasta taburcu olurken bugün 364 bin 426 test yapıldı.
Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız. pic.twitter.com/Gash0vq99S
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız” ifadelerini kullandı.