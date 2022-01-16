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Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı
Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T00:40+0300
2022-01-16T00:40+0300
yaşam
bursa
gözaltı
trafik kazası
inegöl
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Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki Fırat B. yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 48 yaşındaki Erdal K.'ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı.Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı."Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/sanliurfada-trafik-kazasi-1-olu-6-yarali-1052777723.html
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bursa, gözaltı, trafik kazası, inegöl

Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

00:40 16.01.2022
© İHA / Salih Bilal AslanBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve hakaretler eden sürücü, etkisiz hale getirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve hakaretler eden sürücü, etkisiz hale getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA / Salih Bilal Aslan
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve hakaretler eden sürücü, etkisiz hale getirildi.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki Fırat B. yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 48 yaşındaki Erdal K.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.
Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı.
"Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.
Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa’da ticari taksinin yolun ortasındaki bariyerleri devirdikten sonra karşı şeride geçip iki araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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