https://tr.sputniknews.com/20220116/yayaya-carpip-krali-gelsin-dedi-taskinlik-cikarinca-gozaltina-alindi-1052778223.html

Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T00:40+0300

2022-01-16T00:40+0300

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yaşam

bursa

gözaltı

trafik kazası

inegöl

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Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki Fırat B. yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 48 yaşındaki Erdal K.'ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı.Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı."Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/sanliurfada-trafik-kazasi-1-olu-6-yarali-1052777723.html

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