https://tr.sputniknews.com/20220116/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-8-ilde-egitim-ogretime-ara-verildi-1052791980.html

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitim-öğretime ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitim-öğretime ara verildi

Kastamonu'da, il merkezi ve 13 ilçesinde Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Bolu, Hakkari'de ve Şırnak'ın 2 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T22:28+0300

2022-01-16T22:28+0300

2022-01-16T22:44+0300

eğitim

kar

tatil

uzaktan eğitim

yüz yüze eğitim

türkiye

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Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.Rize Valiliği de il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.Rizeli öğrencilere sosyal medya üzerinden ‘Atmacalarım’ diyerek seslenen Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini “Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir” ifadeleriyle duyurdu.Giresun'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.Artvin'de de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.Hakkari Valisi İdris Akbıyık da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezlerinin tatil edildiği duyuruldu.Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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eğitim, kar, tatil, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim