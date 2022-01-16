https://tr.sputniknews.com/20220116/zabita-dilenciyi-yakaladi-vatandas-hala-para-vermeye-calisti-1052778355.html

Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

Elazığ’da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya bir dilenci yakalandı. Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T00:41+0300

2022-01-16T00:41+0300

2022-01-16T00:41+0300

türkiye

elazığ

zabıta

dilenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052778196_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e26da20456e49950c2b5e07b8d312cf1.jpg

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı. Şikayetler üzerine harekete geçildiYapılan çalışmalar kapsamında, gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı.Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, zabıta, dilenci