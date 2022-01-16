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https://tr.sputniknews.com/20220116/zabita-dilenciyi-yakaladi-vatandas-hala-para-vermeye-calisti-1052778355.html
Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
Elazığ’da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya bir dilenci yakalandı. Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T00:41+0300
2022-01-16T00:41+0300
türkiye
elazığ
zabıta
dilenci
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı. Şikayetler üzerine harekete geçildiYapılan çalışmalar kapsamında, gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı.Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.
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elazığ, zabıta, dilenci

Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

00:41 16.01.2022
© DHAElazığ’da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya bir dilenci yakalandı. Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan geçerken para veren bir kadın ortaya çıkardı.
Elazığ’da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya bir dilenci yakalandı. Zabıtayı görünce Komşumu bekliyorum diyen dilencinin foyasını yoldan geçerken para veren bir kadın ortaya çıkardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Elazığ’da trafik ışıkları ve cami önünde denetim yapan zabıtaya bir dilenci yakalandı. Zabıtayı görünce "Komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyasını yoldan geçerken para veren bir kadın ortaya çıkardı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Şikayetler üzerine harekete geçildi

Yapılan çalışmalar kapsamında, gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.
Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.
O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı.
Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.
Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.
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