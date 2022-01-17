https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-iranin-abu-dabi-saldirisinda-parmagi-olduguna-dair-supheye-yer-yok-1052828699.html
ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok
ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok
WSJ'ye konuşan ABD'li bir yetkili, BAE'nin Abu Dabi kentine Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen saldırıda İran'ın dahli olduğuna ilişkin şüpheye yer... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:33+0300
2022-01-17T22:33+0300
2022-01-17T22:33+0300
dünya
abd
iran
saldırı
husiler
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki askeri koalisyonun hava saldırılarına yanıt olarak Abu Dabi'ye düzenlediği saldırının ardından bir ABD'li yetkili, İran'ın hadiseden sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu.Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan, ismi belirtilmeyen bir yetkili, 'Husilerin yalnız çalıştığını' ve bu nedenle, İran'ın saldırıda parmağı olduğuna dair şüpheye yer olmadığını belirtti.Öte yandan Bloomberg'e konuşan Abu Dabi hükümetine yakın bir kaynak, BAE'nin Washington'dan Husileri yeniden terör listesine almasını talep edeceği bilgisini paylaştı.Bugün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/abu-dabide-akaryakit-yuklu-3-tanker-patladi-1052807035.html
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abd, iran, saldırı, husiler, birleşik arap emirlikleri (bae)
ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok
WSJ'ye konuşan ABD'li bir yetkili, BAE'nin Abu Dabi kentine Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen saldırıda İran'ın dahli olduğuna ilişkin şüpheye yer olmadığını söyledi.
Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki askeri koalisyonun hava saldırılarına yanıt olarak Abu Dabi'ye düzenlediği saldırının ardından bir ABD'li yetkili, İran'ın hadiseden sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan, ismi belirtilmeyen bir yetkili, 'Husilerin yalnız çalıştığını' ve bu nedenle, İran'ın saldırıda parmağı olduğuna dair şüpheye yer olmadığını belirtti.
Öte yandan Bloomberg'e konuşan Abu Dabi hükümetine yakın bir kaynak, BAE'nin Washington'dan Husileri yeniden terör listesine almasını talep edeceği bilgisini paylaştı.
Bugün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.
Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.