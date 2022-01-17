Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220117/abd-iranin-abu-dabi-saldirisinda-parmagi-olduguna-dair-supheye-yer-yok-1052828699.html
ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok
ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok
WSJ'ye konuşan ABD'li bir yetkili, BAE'nin Abu Dabi kentine Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen saldırıda İran'ın dahli olduğuna ilişkin şüpheye yer... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T22:33+0300
2022-01-17T22:33+0300
dünya
abd
iran
saldırı
husiler
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104022/48/1040224801_0:82:1200:757_1920x0_80_0_0_c1090cf9f2e6dc38828c3b54bf0e535d.jpg
Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki askeri koalisyonun hava saldırılarına yanıt olarak Abu Dabi'ye düzenlediği saldırının ardından bir ABD'li yetkili, İran'ın hadiseden sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu.Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan, ismi belirtilmeyen bir yetkili, 'Husilerin yalnız çalıştığını' ve bu nedenle, İran'ın saldırıda parmağı olduğuna dair şüpheye yer olmadığını belirtti.Öte yandan Bloomberg'e konuşan Abu Dabi hükümetine yakın bir kaynak, BAE'nin Washington'dan Husileri yeniden terör listesine almasını talep edeceği bilgisini paylaştı.Bugün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/abu-dabide-akaryakit-yuklu-3-tanker-patladi-1052807035.html
iran
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104022/48/1040224801_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_68103f90d0f285c2b60f7279ea7b9e3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, iran, saldırı, husiler, birleşik arap emirlikleri (bae)

ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok

22:33 17.01.2022
© AA / Mohammed HamoudHusiler Hareketi destekçileri
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
WSJ'ye konuşan ABD'li bir yetkili, BAE'nin Abu Dabi kentine Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenen saldırıda İran'ın dahli olduğuna ilişkin şüpheye yer olmadığını söyledi.
Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki askeri koalisyonun hava saldırılarına yanıt olarak Abu Dabi'ye düzenlediği saldırının ardından bir ABD'li yetkili, İran'ın hadiseden sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan, ismi belirtilmeyen bir yetkili, 'Husilerin yalnız çalıştığını' ve bu nedenle, İran'ın saldırıda parmağı olduğuna dair şüpheye yer olmadığını belirtti.
Öte yandan Bloomberg'e konuşan Abu Dabi hükümetine yakın bir kaynak, BAE'nin Washington'dan Husileri yeniden terör listesine almasını talep edeceği bilgisini paylaştı.
Bugün Abu Dabi'deki Musaffah bölgesi insansız hava araçları ile hedef alınmış, saldırıda 3 yakıt tankerinde patlamaya meydana gelmişti.
Abu Dabi polisi, söz konusu İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
DÜNYA
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tankere İHA saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı
12:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:26Çin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
23:24İngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
23:21Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
23:12Müslümanlara 'soykırım çağrısı yapan Hindu rahip tutuklandı
23:11Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kaçtı
23:10Babacan'dan Aksu'ya destek: Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır
23:08Muğla'da kış ortasında orman yangını
23:03Ukrayna Başkomutanı Zalujnıy: NATO'dan askeri değil, siyasi destek bekliyoruz
22:59Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz
22:47'FIFA Yılın En İyi Futbolcu Ödülü'nü Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı
22:41Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı
22:39Konya'da yola inen yaban domuzu sürüsü, vaşak ve yaban keçisi görüntülendi
22:33ABD: İran'ın Abu Dabi saldırısında parmağı olduğuna dair şüpheye yer yok
22:28Yaban keçisi avlayan üç kişiye 72 bin lira ceza
22:27İspanya'da yaşlılardan bankalara 'teknoloji' protestosu: Aptal muamelesi yapmayın
22:22Rusya’da 11 Aralık’tan bu yana ilk kez koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı
22:21Bayrampaşa’da ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı
22:20Sanatçı Sezen Aksu hakkında 'dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama'dan suç duyurusu
22:15Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye, AB’nin güvenliği için kaçınılmaz bir unsur
22:06İngiltere'de 'BBC payı' 2027'de kaldırılacak