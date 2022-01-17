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https://tr.sputniknews.com/20220117/acikogretim-sinav-sonuclari-aciklandi-1052817500.html
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 8 ve 9 Ocak'ta yapılan 2021-2022 güz dönemi sınav sonuçları açıklandı. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T16:52+0300
2022-01-17T16:52+0300
2022-01-17T16:52+0300
türkiye
ösym
sınav
sınav soruları
anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi
açıköğretim
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Yaklaşık 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları açıklandı.Öğrenciler, açıklanan sınav sonuçlarını "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211112/mebden-acik-ogretim-ortaokulu-ve-acik-ogretim-lisesi-sinavlari-karari-1050735328.html
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ösym, sınav, sınav soruları, anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi, açıköğretim
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 8 ve 9 Ocak'ta yapılan 2021-2022 güz dönemi sınav sonuçları açıklandı.
Yaklaşık 1 milyon 139 bin
öğrencinin katıldığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları açıklandı.
Öğrenciler, açıklanan
sınav sonuçlarını
"
aosogrenci.anadolu.edu.tr
" internet adresinden öğrenebilecek.