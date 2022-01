Adıyaman'da eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

https://tr.sputniknews.com/20220117/adiyamanda-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1052824214.html

Adıyaman’da, boşanma davası öncesinde kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi C. I (25), ile boşanma aşamasında oldukları öğrenilen M.I., ile aralarında boşanma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bu esnada M.I., çocuklarının annesi olan C. I’ı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Vatandaşların araya girmesi ve şahsı kovalamasıyla şahıs olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C. I., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. C. I. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C. I.'nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak katledilen C. I.'nın Ocak Salı Günü boşanma davasına katılacağı öğrenildi. Çocuklarının annesini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren M.I'nın kaçma anı ise iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. M.I'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

