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https://tr.sputniknews.com/20220117/afganistanda-56-buyuklugunde-deprem-1052813615.html
Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T15:02+0300
2022-01-17T15:02+0300
2022-01-17T15:16+0300
dünya
afganistan
afgan
deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Batı Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.EMSC, depremin 30 km (18.64 mil) derinlikte olduğunu açıkladı.
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afganistan, afgan, deprem
Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem
15:02 17.01.2022 (güncellendi: 15:16 17.01.2022)
Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Batı Afganistan'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
EMSC, depremin 30 km (18.64 mil) derinlikte olduğunu açıkladı.