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https://tr.sputniknews.com/20220117/afganistanda-deprem-en-az-12-kisi-hayatini-kaybetti-1052821531.html
Afganistan'da deprem: En az 12 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da deprem: En az 12 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'nın batısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde en az 12 kişi hayatını kaybetti. 17.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-17T18:48+0300
2022-01-17T18:48+0300
2022-01-17T18:48+0300
dünya
afganistan
deprem
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Afganistan'nın batısındaki Badgis eyaletinde deprem meydana geldi.Başkent Kabil'den 462 kilometre uzaklıktaki Türkmenistan sınırına yakın bölgedeki depremin 30 metre derinlikte olduğu açıklandı.İlk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.
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afganistan, deprem
Afganistan'da deprem: En az 12 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'nın batısında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'nın batısındaki Badgis eyaletinde deprem meydana geldi.
Başkent Kabil'den 462 kilometre uzaklıktaki Türkmenistan sınırına yakın bölgedeki depremin 30 metre derinlikte olduğu açıklandı.
İlk belirlemelere göre en az 12 kişi hayatını kaybetti.