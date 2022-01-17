https://tr.sputniknews.com/20220117/aglara-yakalanan-2-kopek-baligi-denize-salindi-1052828998.html

Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı

Ağlara yakalanan 2 köpek balığı denize salındı

Çanakkale Boğazı'nda saldalya avına çıkan gırgır teknesinden bırakılan ağa, pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Balıkla birlikte tekneye çekilen köpek... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T22:41+0300

2022-01-17T22:41+0300

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köpekbalığı

ağ

çanakkale

yaşam

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Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü.Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı.Karabiber, köpek balıklarını denize salarken, hayvanlara zarar verilmemesi için gemicilere uyarılarda bulunduğunu söyledi. Tekrar denizle buluşan köpek balıkları, teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

çanakkale

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köpekbalığı, ağ, çanakkale