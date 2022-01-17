https://tr.sputniknews.com/20220117/ali-babacan-enflasyon-zengini-daha-zengin-fakiri-daha-fakir-yapiyor-1052811780.html

Ali Babacan: Enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor

Ali Babacan: Enflasyon zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin ekonomisini bıraktın, çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi” diye soran bir vatandaşa... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T14:27+0300

2022-01-17T14:27+0300

2022-01-17T14:27+0300

politika

ali babacan

türkiye

enflasyon

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DEVA Partisi teşkilatları, hafta sonunu Türkiye genelinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlarla bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kurulan Batıkent semt pazarına gitti. Eşi Zeynep Babacan ile pazara çıkan Ali Babacan, hayat pahalılığından yakınan vatandaşlarla sohbet etti.Babacan’a “Türkiye’nin ekonomisini bıraktın, çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi” diye seslenen bir vatandaş, “Dedem, öldüğü güne kadar, ‘Ağabeyim savaşa gitti, ölüsü de dirisi de gelmedi’ diye ağladı. Türkiye’yi kurtarırken dedelerimiz hep beraber savaştı. Türkiye’nin bu duruma gelmesi çok yazık. Umudumuz olmasa hiç yaşamayalım. İstiyoruz seçimi. Oraya getirdiysek indirmesini de bileceğiz. Sen beceremezsen seni de indiririz. Sen sıcak çorba içerken ben aç kalırsam Allah buna razı gelir mi” diye sordu.Babacan, vatandaşa, “Enflasyon en çok dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi etkiliyor; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor” diyerek yanıt verdi.Bir vatandaşın “Eşim emekli. 2 bin 500 lira alıyor. Elektrik mi verelim, su mu verelim, ekmek mi alalım? Bir de bakanlar, çıkıp ‘Soğan ekmeğe talim edin’ diyor” sözleri üzerine Babacan, “Bir tanesi de geçen gün ‘Et alamıyorsanız kuzu kestirin’ demiş” diyerek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye gönderme yaptı.Babacan, “Avrupa’nın en büyük topraklarına sahibiz. Ülkenin yemyeşil ovaları, dağları, yaylaları var. Ama ülkede tarım politikası olmayınca et bu kadar pahalı oluyor. Her şey dışarıdan ithal” dedi

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ali babacan, türkiye, enflasyon