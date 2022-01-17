Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’ya silah sevkiyatının yapılmayacağını yineledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gittiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile ortak basın toplantısında, “Dış politika, net bir konumumuz olduğu anlamına geliyor. Birkaç ay önce söylenenler değişmedi. Bu, nereye gittiğime bağlı değil. Zira silah ihracat politikası göz önüne alındığında, Almanya hükümetinin silah sevkiyatıyla ilgili duruşu biliniyor ve tarihimizde saptanmıştır. Görüşmemiz sırasında bunu konuştuk” ifadesini kullandı.Baerbock, “Almanya’nın Ukrayna’nın güvenliğine katkısı oldukça geniş ve çok yönlü. Daha önce Ukrayna’ya desteğimiz, Ukraynalı askerlerin Almanya’da tedavisi şeklindeydi. Mobil askeri revirin kurulmasına yardım ettik. Bu krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için her şey yapacağız, tüm diplomatik imkanlarımızı ve en etkili araçları kullanacağız” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya silah sevkiyatıyla ilgili duruşun değişmediğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gittiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile ortak basın toplantısında, “Dış politika, net bir konumumuz olduğu anlamına geliyor. Birkaç ay önce söylenenler değişmedi. Bu, nereye gittiğime bağlı değil. Zira silah ihracat politikası göz önüne alındığında, Almanya hükümetinin silah sevkiyatıyla ilgili duruşu biliniyor ve tarihimizde saptanmıştır. Görüşmemiz sırasında bunu konuştuk” ifadesini kullandı.
Baerbock, “Almanya’nın Ukrayna’nın güvenliğine katkısı oldukça geniş ve çok yönlü. Daha önce Ukrayna’ya desteğimiz, Ukraynalı askerlerin Almanya’da tedavisi şeklindeydi. Mobil askeri revirin kurulmasına yardım ettik. Bu krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için her şey yapacağız, tüm diplomatik imkanlarımızı ve en etkili araçları kullanacağız” dedi.