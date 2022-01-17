https://tr.sputniknews.com/20220117/almanya-saglik-bakani-lauterbach-ulkeyi-zorlu-haftalar-bekliyor-1052806196.html

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Ülkeyi zorlu haftalar bekliyor

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach: Ülkeyi zorlu haftalar bekliyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Omicron mutasyonu nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının alarm verici olduğunu ifade ederek gelecek... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T12:15+0300

2022-01-17T12:15+0300

2022-01-17T12:15+0300

koronavirüs

almanya

ab

hastane

karl lauterbach

uyarı

salgın

pandemi

sağlık bakanı

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052403778_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_1404878fb26cb32a1ecb585f366ea304.jpg

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 doz aşının tüm mutasyonlara karşı ağır bir hastalık seyrinden koruduğunu söyleyen Lauterbach, yoğun bakım ünitelerindeki durumun alarm verici olduğunu ifade etti. Lauterbach, yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra diğer birimlerin de ağır bir yükle karşı karşıya kalabileceğini ifade ederek, bazı birimlerin hasta kabul edemeyecek duruma gelebileceği uyarısında bulundu. Almanya’da aşı zorunluluğun getirilmesi isteğini yineleyen Lauterbach, Ocak ayı sonunda Federal Meclis’te aşı zorunluluğunun görüşüleceğini belirtti.Omicron mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve çok fazla temas halinde olan gençlerin bu varyanttan daha çok etkilendiğine dikkat çeken Alman Bakan, Omicron’un son mutasyon olmayacağını belirtti. Gelecek haftaların Almanya için oldukça zorlu geçeceğini vurgulayan Lauterbach, “Ek bir koruma olmazsa halkımız ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla aşıdan başka çıkış yolu yok” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211221/almanya-koronavirus-tedbirlerini-sikilastirdi-1051991847.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, ab, hastane, karl lauterbach, uyarı, salgın, pandemi, sağlık bakanı, kovid-19, varyant, omicron