https://tr.sputniknews.com/20220117/almatidaki-olaylar-sirasinda-isyancilar-bin-347-adet-silah-ele-gecirdi-1052797723.html

‘Almatı’daki olaylar sırasında isyancılar bin 347 adet silah ele geçirdi’

‘Almatı’daki olaylar sırasında isyancılar bin 347 adet silah ele geçirdi’

Kazakistan’daki olaylar sonrasında sular durulurken en çok şiddet olaylarının yaşandığı Almatı kentinde Polis Departmanı Başkanı Taymerdenov, isyancıların bin... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T05:14+0300

2022-01-17T05:14+0300

2022-01-17T05:14+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

almatı

silah

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Almatı Polis Departmanı Başkanı Kanat Taymerdenov, kentte yaşanan olaylar sırasında isyancıların bin 347 adet silahı ele geçirdiklerini aktardı.“Olaylara katılanlar bin 347 adet silah ele geçirdi” diyen Taymerdenov, tüm silahların ‘neredeyse aynı anda’ yedi silah mağazasına saldırılarak ele geçirildiği bilgisini de verdi.Açıklamaya göre ele geçirilenler arasında 501 adet yivli, 807 adet yivsiz ve 39 adet gazlı travmatik silah bulunuyor.‘Almatı’daki morglardan 41 ceset çalındı’Olaylar sırasında suçluların şehrin morglarına yedi saldırı düzenleyerek 40'tan fazla ceset çaldıklarını söyleyen Taymerdenov, şöyle konuştu:“Öldürülenleri bırakmıyorlardı, yaralıları da yanlarına götürüyorlardı, o günlerde morglara yönelik yedi kez saldırı oldu ve 41 ceset çalındı.”‘Almatı’da olaylar sırasında 149 sivil ve 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti’Taymerdenov, kentte meydana gelen toplu şiddet olayları sırasında 149 sivilin ve 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiklerini bildirdi.Kazakistan Başsavcılığı daha önce ülke genelinde protestolar sırasında meydana gelen can kayıplarının 225’e ulaştığını, bunların arasından 19 kişinin güvenlik görevlisi olduklarını, 4 bin 353 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.405 adet ceza davası araştırılıyorDiğer yandan Almatı Savcısı Berik Juyriktayev, adalet makamlarının Almatı’daki olaylara ilişkin 405 ceza davasını araştırdıklarını bildirdi.Juyriktayev, konuya ilişkin açıklamasında, “Şu anda adli makamlar tarafından 405 ceza davası ile ilgii soruşturma yürütülüyor, mahkeme kararıyla 249 kişi tutuklandı” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.Kazakistan lideri Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. Protestoların yayılması, şiddet ve yağma olaylarının yaşanması sonucu 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş ve terörle mücadele operasyonu başlatılmıştı.

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kazakistan, almatı, silah