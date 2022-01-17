Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "İstanbul’da yeni nesil ulaşım projesi! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımız; bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve sosyal faaliyet alanlarıyla çevreci ulaşımın yeni yüzü olacak" paylaşımını alıntılayarak bir açıklama paylaştı.Altun paylaşımında "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "İstanbul’da yeni nesil ulaşım projesi! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımız; bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve sosyal faaliyet alanlarıyla çevreci ulaşımın yeni yüzü olacak" paylaşımını alıntılayarak bir açıklama paylaştı.
Altun paylaşımında "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" dedi.
İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir.