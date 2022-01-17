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Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir
Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "İstanbul’da yeni nesil ulaşım projesi! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımız; bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve sosyal faaliyet alanlarıyla çevreci ulaşımın yeni yüzü olacak" paylaşımını alıntılayarak bir açıklama paylaştı.Altun paylaşımında "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" dedi.
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fahrettin altun, adil karaismailoğlu, istanbul, twitter

Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir

01:18 17.01.2022
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "İstanbul’da yeni nesil ulaşım projesi! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımız; bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve sosyal faaliyet alanlarıyla çevreci ulaşımın yeni yüzü olacak" paylaşımını alıntılayarak bir açıklama paylaştı.
Altun paylaşımında "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" dedi.
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