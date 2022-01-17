https://tr.sputniknews.com/20220117/altun-istanbula-hizmet-sadece-istanbulda-yasayan-insanlarimiza-degil-tarihe-gelecege--hizmettir-1052795418.html

Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir

Altun: İstanbul’a hizmet sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, tarihe, geleceğe hizmettir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve... 17.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-17T01:18+0300

2022-01-17T01:18+0300

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fahrettin altun

adil karaismailoğlu

türkiye

istanbul

twitter

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "İstanbul’da yeni nesil ulaşım projesi! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattımız; bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve sosyal faaliyet alanlarıyla çevreci ulaşımın yeni yüzü olacak" paylaşımını alıntılayarak bir açıklama paylaştı.Altun paylaşımında "İstanbul’a hizmet, sadece İstanbul’da yaşayan insanlarımıza değil, aynı zamanda tarihe, medeniyete ve geleceğe hizmettir" dedi.

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fahrettin altun, adil karaismailoğlu, istanbul, twitter